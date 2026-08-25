Milei busca ampliar alianzas con gobernadores para fortalecer su armado de cara a 2027

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, el Gobierno comenzó a mostrar una postura más abierta a sellar acuerdos electorales con gobernadores de distintos espacios políticos. El objetivo de fondo es fortalecer a La Libertad Avanza (LLA) en todo el país y construir el escenario necesario para respaldar la eventual reelección de Javier Milei.

La Casa Rosada ya mantiene conversaciones con distintos mandatarios provinciales y no descarta que esos contactos puedan derivar en alianzas para competir en los comicios del próximo año. Así lo confirmó este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien remarcó que el oficialismo pretende tener presencia en las 24 jurisdicciones.

“La Libertad Avanza va a jugar un rol en las 24 provincias porque tiene un armado para ello”, afirmó Ravier. Sin embargo, aclaró que todavía resta definir cómo será esa participación en cada distrito: “Habrá que definir caso por caso qué rol jugará: si es con candidatos propios o si es con otros partidos. Es muy temprano para dar una definición”.

La estrategia supone un cambio de tono respecto de la postura que el oficialismo había mostrado en anteriores procesos electorales. Ahora, la Casa Rosada busca preservar los acuerdos existentes y ampliar su red de alianzas con mandatarios considerados dialoguistas, incluso cuando no formen parte de La Libertad Avanza.

Actualmente, el Gobierno mantiene acuerdos con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). A ellos se suman el entendimiento alcanzado el año pasado con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y el vínculo político que mantiene con el puntano Claudio Poggi.

El acercamiento a los gobernadores también responde a una necesidad política inmediata: el oficialismo todavía no cuenta con los votos propios suficientes en el Congreso para avanzar con buena parte de sus iniciativas. Por eso, el vínculo con las provincias se convirtió en una pieza central de la estrategia oficial.

“El diálogo es permanente”, explicó Ravier, quien destacó especialmente el trabajo que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli. “Está permanentemente en reunión con las provincias y sus representantes. Eso va a tener resultados para la campaña, las listas y el escenario electoral”, aseguró.

Los contactos también son seguidos de cerca por la mesa política del Gobierno, encabezada por Karina Milei e integrada por funcionarios y dirigentes de peso del oficialismo. El espacio analiza tanto el armado electoral como las posibles alianzas que La Libertad Avanza podría concretar en cada provincia.

Los gobernadores que mira la Casa Rosada

En el radar del Gobierno aparecen distintos mandatarios provinciales con los que busca profundizar el diálogo. Entre ellos se encuentran Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).

En las últimas horas, además, un episodio ocurrido en Salta alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre el oficialismo y Sáenz. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se mostró junto al gobernador y afirmó: “El que se mete con el gobernador se mete conmigo”, luego de que dirigentes libertarios locales le negaran el saludo al mandatario.

Dentro del peronismo también aparecen algunos nombres en el mapa de posibles acuerdos, aunque con mayores distancias. Entre ellos figuran Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca. En tanto, el misionero Hugo Passalacqua mantiene una postura más distante del Gobierno nacional.

El armado electoral estará además condicionado por el calendario de cada provincia. Varias jurisdicciones analizan desdoblar sus elecciones de las nacionales, con comicios que podrían concentrarse entre abril y junio de 2027. Hasta el momento, Jaldo es el único gobernador que oficializó esa decisión y convocó a las elecciones provinciales de Tucumán para el 9 de mayo.

De esta manera, mientras comienza a definirse el escenario electoral de 2027, el Gobierno busca combinar candidaturas propias con acuerdos territoriales que le permitan ampliar su presencia política y llegar fortalecido a una elección que tendrá como principal objetivo la continuidad de Milei en la Casa Rosada.