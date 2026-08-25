Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

El jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron detenidos este lunes en el marco de una investigación que derivó en seis allanamientos realizados en distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.

Los procedimientos se concretaron en las viviendas de ambos jefes policiales y en los domicilios de todos los integrantes del área que tenían a su cargo. Cuatro de los allanamientos tuvieron lugar en Venado Tuerto, uno en General Lagos y otro en Carreras.

Durante las diligencias, solicitadas por fiscales de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se secuestraron los teléfonos celulares de los dos jefes de la División Microtráfico. También fueron incautados los dispositivos móviles del resto de los integrantes de la dependencia.

La investigación es llevada adelante por un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por fiscales del MPA y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con participación de funcionarios de la sede fiscal descentralizada de Venado Tuerto.

Los procedimientos forman parte de las tareas investigativas que llevan adelante los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, de la Fiscalía Regional 3 del MPA, junto a los fiscales federales Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.