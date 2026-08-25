Paco Garibaldi: “Los trabajadores también fueron parte del sueño del nuevo Centro de Salud”

Por Santotomealdía



El senador por La Capital, Paco Garibaldi, destacó este martes la participación que tuvieron los trabajadores y trabajadoras del Centro de Salud de barrio Las Vegas en la recuperación del efector, inaugurado durante la mañana después de años de espera. “Ellos también fueron parte del sueño del nuevo Centro de Salud”, expresó.

En diálogo con Nova al Día, Garibaldi contó que el personal fue escuchado durante la elaboración del proyecto definitivo y realizó aportes que derivaron en modificaciones sobre el diseño original. De esa manera, sostuvo, se buscó que las nuevas instalaciones respondieran a la dinámica y las necesidades concretas de quienes trabajan diariamente en el lugar.

“Ellos dijeron: ‘Esta pared es mejor si está acá en vez de que esté allá. Los consultorios, nos movemos así y precisamos esto y aquello’”, ejemplificó el senador. Y agregó: “Ellos contaron cómo lo necesitan, entonces eso se tomó en cuenta para que la obra se modifique del plano original y sea acorde a las necesidades del lugar”.

En ese sentido, Garibaldi consideró que incorporar esa experiencia permitió evitar que la reconstrucción quedara limitada a un proyecto pensado únicamente desde aspectos técnicos. “Esa es la diferencia entre algo que se planifica en una oficina o cuando se escucha a la gente que está en el lugar”, afirmó.

Una obra que atravesó distintas gestiones

Durante la entrevista, el legislador también repasó la extensa historia que antecedió a la inauguración. Recordó que la intervención había comenzado durante la gestión provincial de Miguel Lifschitz, posteriormente quedó paralizada y finalmente fue retomada por el actual Gobierno provincial.

“Se interrumpió, toda la gestión anterior quedó abandonado, parecía ya que el sueño se convertía en pesadilla, pero con este gobierno se decidió terminar una obra que se había empezado”, manifestó Garibaldi.

Más allá de esa valoración política, el senador hizo hincapié en lo que representa la recuperación del efector para un barrio de alrededor de 3.000 habitantes y con importantes necesidades.

“Hay gente que labura, gente que tiene sueños, gente que tiene expectativas, que tiene todo el derecho del mundo a atenderse en el mejor lugar”, expresó.

Finalmente, Garibaldi valoró las características de las nuevas instalaciones y remarcó que la inauguración representa un cambio tanto para quienes concurren a atenderse como para los trabajadores que durante años sostuvieron el servicio en condiciones que no eran las adecuadas.