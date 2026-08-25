La industria no logra despegar: cayó en julio y acumula una baja del 2% en el año

La industria argentina continúa sin encontrar una recuperación sostenida. Los indicadores adelantados de julio anticipan una caída mensual del 0,6%, mientras que la producción acumula un retroceso cercano al 2% en lo que va de 2026, según estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).

En la comparación interanual, julio habría cerrado con una suba del 1,4%. Sin embargo, desde la entidad explicaron que ese resultado está condicionado por una baja base de comparación y no modifica el panorama general. Para la UIA, la actividad industrial permanece prácticamente estancada desde mediados de 2025.

Los datos se conocen después de que el INDEC registrara una mejora en junio, con un crecimiento de 2% interanual y 0,9% respecto de mayo. A pesar de ese repunte, el primer semestre terminó con una contracción del 2,2% interanual y la producción todavía se ubicó 11% por debajo de los niveles de 2022.

Construcción y automotriz, entre los sectores más golpeados

Los indicadores sectoriales mostraron un comportamiento dispar durante julio, aunque varias actividades relevantes volvieron a exhibir resultados negativos.

En la construcción, los despachos de cemento cayeron 4,6% mensual y acumulan una baja del 3% frente al año pasado. El Índice Construya, que mide la evolución de las ventas de insumos para la construcción, también retrocedió 0,8%.

La comparación con 2022 refleja una situación todavía más delicada: ambos indicadores permanecen más de 20% por debajo de aquellos niveles, mientras que los despachos vinculados a obras pequeñas se encuentran alrededor de 30% por debajo.

La industria automotriz también tuvo un fuerte retroceso. La producción cayó 6,8% respecto de junio y acumula una contracción del 18% frente a 2025.

En paralelo, el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales disminuyó 3,5% mensual y permanece 6% por debajo de los niveles registrados en 2022.

Algunos sectores lograron crecer

No todas las ramas industriales tuvieron un desempeño negativo. La producción de acero aumentó 3,4% mensual, aunque todavía se encuentra 10,9% por debajo de los niveles de 2022.

La actividad metalmecánica permaneció prácticamente estable, con una mejora de apenas 0,1%, mientras que continúa 17,4% por debajo de los valores de aquel año.

Por su parte, la producción de aluminio primario cayó 1,8% mensual, aunque acumula una mejora del 1% en comparación con 2025.

Dentro del sector de alimentos y bebidas, la producción láctea y la de bebidas avanzaron 0,9% mensual cada una. En sentido contrario, la faena vacuna retrocedió 2,8% frente a junio y acumula una caída del 6% interanual.

El frente externo también mostró señales negativas

Las dificultades de la industria también aparecen en algunos indicadores vinculados al comercio exterior. Las exportaciones hacia Brasil cayeron 12% en julio, aunque todavía acumulan una suba del 3,8% durante los primeros siete meses del año.

A su vez, la liquidación de divisas agroindustriales disminuyó 14,6% mensual y 16,7% interanual, otro dato que refleja la menor dinámica de algunos sectores vinculados al comercio exterior.

Qué sectores explican la caída industrial

El análisis de la UIA sobre el primer semestre permite identificar los principales factores detrás del retroceso.

Los bienes durables y semidurables fueron el principal componente negativo, con una caída acumulada del 21% interanual y una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales sobre el nivel general. La entidad vinculó este comportamiento principalmente con la menor demanda interna de vehículos, electrodomésticos y equipamiento para el hogar.

También registraron fuertes bajas las industrias de prendas de vestir, cuero y calzado, que retrocedieron 14% y restaron 0,6 puntos porcentuales al indicador. Las actividades vinculadas a la cosecha, en tanto, cayeron 6% y tuvieron una incidencia negativa similar.

En cambio, la producción destinada al consumo masivo fue el único gran agregado que aportó positivamente al desempeño industrial. Creció 1,8% y sumó 0,7 puntos porcentuales, impulsada por los productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza y algunos segmentos de alimentos y bebidas.

De esta manera, pese a algunas mejoras puntuales y a la suba interanual estimada para julio, la industria argentina continúa en un escenario de estancamiento y retroceso acumulado. La producción sigue mostrando fuertes diferencias entre sectores y permanece, en términos generales, por debajo de los niveles registrados en 2022.