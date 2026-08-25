Trump apuesta a la cumbre con Xi para profundizar el aislamiento global de Irán

Donald Trump apuesta a su próxima cumbre con Xi Jinping para intentar profundizar el aislamiento económico y financiero de Irán, luego de que Estados Unidos anunciara una ofensiva de sanciones contra los países que continúen manteniendo relaciones comerciales con Teherán. El encuentro entre los presidentes estadounidense y chino está previsto para el 24 de septiembre en la Casa Blanca.

El principal desafío para Washington pasa por China, que mantiene estrechos vínculos económicos con Irán y aparece como una pieza central para el ingreso de divisas a la economía iraní. Según la información difundida sobre esos intercambios, Beijing y Teherán mantienen mecanismos que les permiten sortear las sanciones estadounidenses, principalmente mediante compras de petróleo iraní con descuento, inversiones en infraestructura y sistemas alternativos de liquidación financiera.

La nueva estrategia fue explicitada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien anticipó que las medidas serán implementadas por etapas y aseguró que no habrá distinciones entre aliados y adversarios de Washington.

“En todo el mundo, nuestro objetivo es cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede completamente aislado”, afirmó Bessent.

El funcionario endureció aún más su mensaje al advertir que “cualquier tipo de relación económica con este régimen asesino expondrá a los responsables a todo el poderío estadounidense”.

La ofensiva abre, sin embargo, un complejo escenario diplomático. Irán mantiene relaciones comerciales con Qatar, Turquía, India y Pakistán, países que a su vez tienen distintos grados de vinculación con Estados Unidos. Según Bessent, Washington prevé mantener negociaciones reservadas con los países involucrados para analizar cada situación.

En ese escenario, China representa un desafío diferente. Beijing ha sostenido sus relaciones con Teherán pese a las sucesivas sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa, y el vínculo energético constituye uno de los principales puntos de esa relación.

De acuerdo con la información conocida sobre esos intercambios, China compra petróleo iraní y, paralelamente, mantiene inversiones en proyectos de infraestructura, transporte y producción industrial en Irán. Esos vínculos contribuyen al ingreso de divisas que necesita la economía iraní frente a las restricciones internacionales.

Además, ambos países utilizan transacciones en monedas alternativas y mecanismos de intercambio que reducen su dependencia del sistema financiero dominado por el dólar, una situación que limita la capacidad estadounidense para controlar esas operaciones.

Consultado específicamente sobre Beijing, Bessent sostuvo que “nadie está fuera del alcance de las sanciones de Estados Unidos”. Hasta ahora, sin embargo, las medidas estadounidenses alcanzaron a refinerías chinas de menor peso y no avanzaron sobre las principales instituciones financieras vinculadas al gobierno de Xi Jinping.

Por eso, la reunión entre Trump y Xi del próximo 24 de septiembre aparece como una instancia central dentro de la estrategia estadounidense contra Irán. La intención de Washington será intentar que Beijing reduzca su cooperación económica con Teherán y acompañe, al menos parcialmente, las sanciones.

El resultado de esa negociación permanece abierto. China se convirtió en uno de los principales sostenes comerciales de Irán frente a las sanciones occidentales, por lo que cualquier modificación de ese vínculo tendría un impacto directo sobre la capacidad de Teherán para mantener sus ingresos externos.