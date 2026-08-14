ASOEM denunció el despido de un trabajador municipal y habló de “persecución” en Sauce Viejo

La situación institucional de Sauce Viejo volvió a generar preocupación a partir de una denuncia de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM). El gremio cuestionó al intendente Mario Papaleo por el despido de un trabajador municipal afiliado a la organización y consideró que se trata de un nuevo episodio de “persecución” y de un ataque contra los derechos laborales y sindicales.

Según sostuvo ASOEM en un comunicado, el trabajador se desempeñaba desde 2024 bajo la modalidad de contrato no permanente. En ese sentido, el sindicato afirmó que “la precariedad de un vínculo laboral no puede ser utilizada como mecanismo de disciplinamiento” y planteó que quienes trabajan bajo esa modalidad no deberían tener menos derechos ni verse obligados a ejercerlos “con miedo”.

Para el gremio, la situación adquiere una dimensión particular debido al conflicto sindical que atraviesa actualmente el municipio de Sauce Viejo. ASOEM sostuvo que el despido genera preocupación entre el conjunto de los trabajadores municipales y afirmó que el episodio “no es un hecho aislado”.

En ese sentido, la organización sindical aseguró que desde hace meses los trabajadores municipales de Sauce Viejo enfrentan un escenario marcado por “la persecución, el hostigamiento, las sanciones, los descuentos, los traslados y distintas acciones que afectan el ejercicio de sus derechos y la organización sindical”.

ASOEM también sostuvo que lo ocurrido “excede el ámbito laboral” y lo vinculó con el funcionamiento institucional de la localidad. Según el gremio, se trataría de “una forma de ejercer el poder que pone en tensión los principios básicos de la convivencia democrática”, además de expresar preocupación por lo que calificó como un avance sobre las instituciones y sobre quienes ejercen funciones de representación.

“Cuando desde el poder se desconoce la representación, se condiciona a quienes reclaman, se utilizan herramientas del Estado para disciplinar y se avanza contra quienes ejercen sus derechos, el problema deja de ser sectorial y se transforma en un problema institucional y democrático”, sostuvo la organización.

“Un límite que no puede cruzarse”

Para ASOEM, “el despido de un trabajador constituye un hecho grave”, debido a que la libertad sindical, el derecho a organizarse y la posibilidad de reclamar por mejores condiciones laborales son “derechos democráticos fundamentales”.

En ese marco, el gremio afirmó que “no puede permitirse que el miedo a perder el trabajo sea utilizado como herramienta de disciplinamiento sindical”.

La organización sindical también aseguró que Sauce Viejo atraviesa una situación que, según su evaluación, “no tiene antecedentes de esta magnitud en ninguna otra localidad de la jurisdicción”. Frente a este escenario, indicó que los trabajadores municipales nucleados en ASOEM expresaron su preocupación y que ya se analizan las próximas acciones.

Según anticipó el sindicato, se utilizarán “todas las herramientas gremiales, institucionales y legales” que sean necesarias para defender a los trabajadores y reclamar por el respeto de sus derechos.

“Porque defender a un trabajador despedido por ejercer sus derechos también es defender la democracia”, concluyó ASOEM, que además cuestionó lo que definió como un intento de instalar en Sauce Viejo “la confrontación permanente, el desconocimiento de las instituciones y el disciplinamiento de quienes piensan distinto, reclaman o ejercen una representación”.