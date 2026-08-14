Pity Álvarez habló tras la audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz: “Estoy tranquilo”

Pity Álvarez aseguró que está “tranquilo” luego de la tercera audiencia del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

El cantante habló brevemente con la prensa al salir del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en Recoleta, donde se desarrolló la jornada. Consultado sobre su situación, respondió que se encuentra tranquilo y agregó una enigmática reflexión: “La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve”.

Álvarez está acusado de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. El juicio comenzó el 10 de agosto y está a cargo de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

El testimonio de un vecino

Durante la audiencia de este viernes declaró un vecino del barrio que intervino en la pelea entre Álvarez y Díaz durante la madrugada en la que ocurrió el crimen. El testigo solicitó declarar sin la presencia del cantante ni de los medios de comunicación.

Según su relato, aquella noche se encontraba junto a Díaz cuando vio llegar a Álvarez, con quien la víctima comenzó una discusión. El hombre explicó que primero se mantuvo apartado, pero se acercó para separarlos cuando el enfrentamiento comenzó a subir de tono.

Después de alejarse, volvió a intervenir ante una nueva escalada de la pelea. En ese momento, siempre de acuerdo con su declaración, Díaz y Álvarez quedaron frente a frente. El testigo sostuvo que la víctima hizo un gesto como si fuera a darle un cabezazo al músico y que entonces Álvarez extrajo un arma y disparó.

Qué dijo la querella

Al finalizar la audiencia, el abogado Fernando Burlando, representante de la familia Díaz, consideró que el debate oral está prácticamente concluido. “Desde mi punto de vista, terminó el juicio”, afirmó.

El letrado destacó especialmente el testimonio del vecino, identificado como C.S., y sostuvo que aportó un relato preciso sobre lo ocurrido. Según Burlando, el hombre decidió declarar “por un acto de justicia” y describió la secuencia del crimen con gran nivel de detalle.

El abogado también señaló que, según la reconstrucción realizada a partir del testimonio, Díaz habría sido quien convocó a Álvarez aquella noche. Burlando aseguró que el testigo describió primero un disparo en el rostro y luego otros tres tiros en la cabeza.

Para el representante de la querella, las declaraciones de los testigos presenciales fueron contundentes respecto de la mecánica del hecho y de la responsabilidad del acusado.

Por último, Burlando destacó que Álvarez se mostró “tranquilo” durante el juicio y contó que incluso llegó a realizarle una pregunta a sus propios abogados durante la jornada. El proceso continuará con las próximas instancias previstas antes de que el tribunal defina su veredicto.