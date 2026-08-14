Unión quiere recuperarse ante un San Lorenzo golpeado y convulsionado

Unión visitará este sábado a San Lorenzo por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido que se disputará desde las 14.30 en el estadio Pedro Bidegain. El encuentro tendrá como árbitro a Leandro Rey Hilfer, con Diego Ceballos en el VAR, y se podrá ver por ESPN Premium.

El Tatengue llega al duelo con cuatro puntos en el campeonato y con la necesidad de sumar para comenzar a acercarse a los puestos de clasificación y, especialmente, a las posiciones que otorgan un lugar en la Copa Sudamericana, uno de los principales objetivos que Leonardo Madelón se planteó para este semestre. El equipo viene de caer ante Central Córdoba, aunque anteriormente había conseguido un triunfo ante Lanús que le permitió recuperar confianza.

Para enfrentar al Ciclón, la principal novedad pasa por la recuperación de Lucas Menossi. El volante había sufrido un golpe ante Central Córdoba y tampoco pudo completar el partido frente a Lanús por la misma molestia. Después de trabajar de manera diferenciada durante la semana, evolucionó favorablemente y será titular.

Madelón también prepara otras dos modificaciones: Lucas Ayala volverá al equipo en lugar de Bruno Pittón, luego de recuperarse de una fatiga muscular, mientras que Marcelo Estigarribia ingresará por Misael Aguirre.

De no mediar inconvenientes, Unión formará con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Del otro lado, San Lorenzo llega con apenas tres puntos sobre 12 posibles y golpeado por la derrota 2-0 ante Huracán en el clásico, que además tuvo un fuerte impacto en el plantel. El equipo de Néstor Gorosito necesita recuperarse ante su gente y el entrenador prepara varios cambios para recibir al Tatengue.

Orlando Gill fue expulsado frente al Globo y José Devecchi ocupará su lugar en el arco. Además, Gorosito volvería a utilizar una línea de cuatro defensores y realizaría otros cambios con los ingresos de Teo Rodríguez Pagano, Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi y Matías Reali. Facundo Gulli quedó descartado por una lesión, mientras que Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi continuarían como dupla de ataque.

La probable formación de San Lorenzo es: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda y Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

El Ciclón, además, atraviesa un clima de fuerte tensión con su hinchada. Durante la semana, alrededor de 50 integrantes de la barra se presentaron en el entrenamiento e ingresaron al vestuario para mantener una charla con los futbolistas, lo que provocó la suspensión de la práctica. Según trascendió, les transmitieron un contundente mensaje: “El que no quiera jugar en San Lorenzo, que se vaya”.

El episodio se produjo después de la caída ante Huracán, que significó la primera derrota del Ciclón como local frente a su clásico rival en 25 años, y se sumó a un escenario institucional ya complejo. En ese contexto, Unión buscará aprovechar el momento de su rival y sumar tres puntos que le permitan volver a meterse en carrera por sus objetivos del semestre.