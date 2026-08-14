Colón recibe a Patronato con el objetivo de seguir prendido en la lucha de arriba

Colón recibirá este sábado a Patronato por la 25ta. fecha del campeonato de la Primera Nacional, en un partido que puede ser importante para las aspiraciones de ambos equipos. El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio Brigadier López, con Fabrizio Llobet como árbitro y transmisión de LPF Play.

El Sabalero llega con el envión que dejó su última presentación y con la intención de mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Iván Delfino recuperó a varios futbolistas y amplió las alternativas para definir el equipo, aunque todavía mantiene algunas dudas en el mediocampo.

En principio, Budiño volverá a ocupar el arco, mientras que la defensa estaría conformada por Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet. En la mitad de la cancha, Toledo aparece como alternativa para ingresar por Lértora, mientras que Muñoz podría reemplazar a Antonio. Allende continuaría por el sector izquierdo y en ataque Lago y Garate se perfilan para mantenerse entre los titulares.

Bonansea, por su parte, evolucionó favorablemente de su lesión y ya trabaja con normalidad, aunque su presencia en la convocatoria dependerá de las últimas evaluaciones del cuerpo técnico.

De esta manera, la probable formación de Colón es: Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Antonio o Toledo, Allende o García; Lago y Garate.

Del otro lado, Patronato llega a Santa Fe con una realidad mucho más complicada. El conjunto dirigido por Candia acumula diez partidos sin ganar y necesita volver a sumar de a tres para alejarse de la zona comprometida de la tabla. El empate frente a Colegiales no alcanzó para modificar el panorama y el equipo entrerriano afrontará el duelo con la necesidad de conseguir un resultado positivo.

Candia también deberá resolver algunas cuestiones vinculadas con lesiones. Federico Bravo continúa fuera de competencia y Luciano Pacco sigue en recuperación, mientras que Brandon Cortés recibió el alta deportiva y podría volver a la titularidad. En el mediocampo, además, Alejo Miró y Diego Díaz se disputan un lugar. Este último tendrá un partido especial por su pasado en Unión.

La formación probable de Patronato es: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Nahuel Genez; Alejo Miró o Diego Díaz, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Para Colón, el objetivo será hacer valer la localía y seguir prendido en la lucha de arriba, mientras que Patronato buscará cortar una extensa racha sin triunfos y llevarse de Santa Fe un resultado que le permita tomar aire.