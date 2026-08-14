Franco Colapinto, cada vez más cerca de seguir con Alpine en la Fórmula 1 en 2027

Franco Colapinto está cada vez más cerca de continuar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 durante 2027. En los últimos días hubo nuevos avances en las negociaciones y crece la posibilidad de que el argentino vuelva a compartir equipo con Pierre Gasly en la próxima temporada.

El receso de verano de la Fórmula 1 llegó a su fin y las escuderías retomaron su actividad en sus fábricas, mientras el campeonato se prepara para regresar a las pistas. La próxima cita será en Países Bajos, donde Colapinto buscará volver a sumar puntos con el Alpine A526, que contará con algunas mejoras para la segunda parte del calendario.

Según pudo conocer Infobae, el acuerdo para que el piloto de Pilar continúe en Alpine está avanzado en un alto porcentaje. La posibilidad de que el anuncio se concrete después del Gran Premio de Países Bajos sigue vigente, aunque los avances registrados en los últimos días podrían acelerar los tiempos.

Los motivos que acercan a Colapinto a la continuidad

Una de las principales razones detrás de la decisión es el rendimiento que Colapinto mostró durante su etapa en Alpine. El argentino respondió a las exigencias del equipo y logró consolidarse como piloto titular.

Entre 2025 y 2026, Franco largó y terminó 28 carreras, además de acumular 19 puntos. En la actual temporada se encuentra entre los pilotos que más vueltas completaron y consiguió sus mejores resultados en la Fórmula 1: fue séptimo en Miami y sexto en Canadá.

Además, consiguió mantenerse cerca de Gasly en buena parte del campeonato. En las clasificaciones, con excepción del Gran Premio de Gran Bretaña, donde un despiste le impidió avanzar a la Q2, nunca quedó a más de tres décimas de su compañero de equipo.

Durante 2026, Colapinto terminó por delante de Gasly en tres sesiones de clasificación y cuatro carreras, una muestra de la evolución que experimentó desde su llegada a Alpine.

El argentino también logró destacarse por una conducción más consistente y prolija, con pocos errores. El despiste de Silverstone, que le impidió avanzar en la clasificación, estuvo relacionado con un daño en el piso del monoplaza, mientras que el toque sufrido durante la segunda práctica en Hungría se produjo en condiciones de baja adherencia y en una pista que también presentó dificultades para otros pilotos.

El respaldo de Briatore

Otro factor determinante para el futuro de Colapinto es el respaldo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y una de las figuras que más impulsó su llegada al equipo francés.

El italiano había señalado en junio que la decisión sobre las alineaciones para 2027 se tomaría antes del receso. Briatore fue clave a fines de 2024 en las negociaciones con Williams para concretar la llegada del argentino a Alpine y posteriormente respaldó su ascenso a piloto titular, en reemplazo de Jack Doohan.

Con el correr de las carreras, el dirigente italiano fue mostrando públicamente su satisfacción con la evolución de Colapinto. Incluso destacó que el argentino había mejorado “100 %” respecto del año anterior y lo respaldó después del incidente que sufrió durante el Gran Premio de Hungría.

El apoyo también quedó reflejado en una reciente publicación de Briatore, quien compartió una imagen junto a Colapinto y Gasly dentro de un repaso histórico de los pilotos que formaron parte de la escudería de Enstone, junto a figuras como Michael Schumacher y Fernando Alonso.

“Mientras Alpine F1 Team celebra la historia de Enstone, he querido compartir algunos recuerdos de los muchos pilotos con los que he tenido la suerte de trabajar a lo largo de los años. Cada uno de ellos ha contribuido a forjar la historia de Enstone. Desde Pierre Gasly y Franco Colapinto en la actualidad, pasando por los años de campeonatos y más allá, todos los pilotos han aportado al equipo ese espíritu combativo por el que Enstone es tan conocido”, escribió Briatore.

El factor económico y el posible anuncio

A la evolución deportiva se suma el respaldo económico de uno de los principales sponsors de Colapinto, que mantiene su compromiso con el piloto argentino y garantiza su apoyo para continuar en la Fórmula 1.

Ese respaldo económico representa otro elemento favorable para Alpine, ya que la continuidad de Colapinto cuenta con el acompañamiento financiero necesario, incluso en el caso de que finalmente surgiera una alternativa en otra escudería.

De todos modos, todo indica que el futuro del argentino seguirá ligado al equipo de Enstone. Incluso otros equipos de la Fórmula 1 habrían mostrado interés en conocer su situación de cara al futuro.

En las últimas horas, Alpine publicó además un video en el que se observa a Colapinto ensayando su firma, una imagen que rápidamente fue interpretada como un posible guiño a la continuidad del piloto argentino.

Por ahora, el anuncio oficial todavía no llegó. La posibilidad más firme apunta a que se produzca después del Gran Premio de Países Bajos, aunque los avances registrados en las últimas jornadas podrían adelantar los tiempos.

Mientras tanto, Colapinto ya se prepara para volver a la pista y encarar la segunda mitad de la temporada. Todo indica que también prepara su butaca para 2027: hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1.