Terremoto en Colombia: ya son 284 los muertos y reducen la búsqueda de sobrevivientes

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia dejó hasta el momento 284 muertos y 3.971 heridos, según el último balance difundido este jueves por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El organismo también informó que 379 personas permanecen desaparecidas, mientras que otras 348 fueron rescatadas desde el momento del sismo, ocurrido el lunes. El movimiento telúrico afectó a 15 departamentos y 426 municipios, con un impacto que alcanzó a más de 102.000 personas y unas 44.900 familias.

La magnitud de los daños también quedó reflejada en la infraestructura. De acuerdo con la UNGRD, 65.841 viviendas sufrieron daños, otras 10.677 quedaron destruidas y 127 edificios colapsaron.

Menos búsquedas y más remoción de escombros

A medida que transcurrieron las primeras 72 horas posteriores al terremoto, las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes comenzaron a reducirse. Por ese motivo, los equipos de emergencia disminuyeron las tareas de búsqueda de personas con vida y comenzaron a concentrarse en la remoción de escombros y la evaluación de las estructuras afectadas.

En Cali, una de las ciudades que sufrió mayores consecuencias, los rescatistas mantienen algunos operativos puntuales, aunque en varios sectores ya comenzaron a descartar la posibilidad de hallar sobrevivientes.

Uno de los principales focos continúa siendo el conjunto residencial Torres del Limonar, donde las brigadas trabajan entre los restos de los edificios para intentar localizar a 15 personas que permanecen desaparecidas. Hasta el momento, en ese lugar fueron rescatados siete sobrevivientes y se recuperaron los cuerpos de 13 víctimas fatales.

El nuevo balance mantiene el carácter provisional de la cifra de víctimas, mientras las autoridades continúan con la remoción de escombros, la asistencia a los damnificados y el relevamiento de los daños provocados por uno de los terremotos más destructivos registrados en el país en los últimos años.