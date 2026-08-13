Murió Prichard Colón: una pelea, golpes ilegales y once años de lucha contra un daño cerebral irreversible

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió este jueves a los 33 años, once años después de sufrir graves lesiones cerebrales durante una pelea en la que recibió reiterados golpes ilegales en la nuca. La noticia fue confirmada por su padre, Richard Colón, quien despidió a su hijo a través de las redes sociales.

Colón tenía 23 años y estaba invicto cuando, el 17 de octubre de 2015, enfrentó al estadounidense Terrel Williams en Virginia. Durante aquel combate recibió repetidos impactos en la parte posterior de la cabeza y, horas después, los médicos determinaron que había sufrido un hematoma subdural que le provocó lesiones cerebrales irreversibles. Permaneció 221 días en coma y pasó el resto de su vida en silla de ruedas y bajo cuidados permanentes.

“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, escribió Richard Colón al comunicar su fallecimiento.

En el mismo mensaje, contó que había intentado cumplir uno de los deseos de su hijo: regresar a Puerto Rico. “Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones”, expresó.

La pelea que cambió su vida

Colón llegó al combate contra Williams como una de las promesas del boxeo latinoamericano. Acumulaba 16 victorias como profesional, 12 de ellas por nocaut, y no conocía la derrota.

Durante la pelea, Williams conectó en reiteradas oportunidades los denominados “golpes de conejo”, impactos dirigidos contra la nuca o la parte posterior de la cabeza que están prohibidos en el boxeo.

El propio Colón reclamó durante el combate la intervención del árbitro Joe Cooper, quien llegó a descontarle un punto a Williams.

En el noveno asalto, el puertorriqueño fue derribado y su equipo decidió poner fin al combate. Poco después, ya en el vestuario, comenzó a sufrir mareos, vómitos y finalmente perdió el conocimiento.

Los estudios médicos determinaron que había sufrido un hematoma subdural. Colón fue trasladado para recibir atención especializada y permaneció 221 días en coma.

Cuando finalmente despertó, las consecuencias neurológicas y motoras eran irreversibles. No pudo volver a caminar y necesitó asistencia permanente durante los siguientes once años.

Su madre, Nieves Meléndez, quedó a cargo de su atención cotidiana y acompañó durante todo ese período los distintos tratamientos y procesos de rehabilitación.

Un caso que provocó cambios en el boxeo

Las circunstancias en las que Colón sufrió la lesión generaron una fuerte repercusión internacional y pusieron nuevamente bajo discusión los riesgos de los golpes en la parte posterior de la cabeza y los mecanismos para sancionarlos durante un combate.

Un año después de aquella pelea, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) creó la denominada “Regla Prichard Colón”, destinada a reforzar la prohibición de esos impactos.

La medida estableció mayores facultades para que los árbitros pudieran penalizar, descontar puntos e incluso descalificar a los boxeadores que conectaran reiteradamente golpes ilegales en esa zona. También incorporó instrucciones previas a los combates sobre sus riesgos.

En 2021, el CMB distinguió a Colón como campeón honorario mundial y le entregó un cinturón verde y oro.

Tras conocerse su muerte, el organismo lo recordó como “un verdadero guerrero” y destacó la fortaleza que demostró durante los años posteriores a su lesión.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) también lamentó su fallecimiento y lo definió como “un guerrero hasta el final”, además de reconocer el acompañamiento que recibió de su familia.

Una carrera que prometía llegar lejos

Prichard Colón nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida, y tenía raíces puertorriqueñas. Antes de convertirse en profesional desarrolló una destacada carrera amateur, en la que obtuvo cinco títulos y una medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010.

A los 20 años dio el salto al profesionalismo. Sus 16 victorias consecutivas y 12 nocauts lo habían colocado entre los jóvenes boxeadores con mayor proyección antes del combate que interrumpió definitivamente su carrera.

En 2017, sus padres presentaron una demanda por más de 50 millones de dólares contra un médico y las promotoras vinculadas al combate, bajo acusaciones de negligencia médica y deficiencias en los protocolos para atender lesiones cerebrales.

Este jueves, once años después de aquella pelea, la muerte de Prichard Colón volvió a poner en primer plano uno de los casos que más profundamente marcaron al boxeo profesional durante la última década.