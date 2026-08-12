Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos y dirigirá hasta el Mundial 2030

Xavi Hernández fue oficializado como nuevo entrenador de la selección de Países Bajos y firmó un contrato que se extenderá hasta el Mundial 2030. El exfutbolista del Barcelona asumirá en reemplazo de Ronald Koeman, quien renunció después de la eliminación del seleccionado neerlandés en el último Mundial.

El español, de 46 años, volverá de esta manera a dirigir después de más de dos años alejado de los bancos de suplentes. Su última experiencia había sido al frente del Barcelona, club que dejó en mayo de 2024. Su estreno oficial con Países Bajos está previsto para el 24 de septiembre ante Alemania, por la Liga de Naciones.

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos”, informó la Federación neerlandesa al anunciar la contratación.

El organismo precisó además que el entrenador llegó a un acuerdo para conducir al seleccionado durante todo el próximo ciclo mundialista: “Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”.

Reemplaza otra vez a Koeman

La llegada del español presenta una particularidad: será la segunda vez que Xavi reemplaza a Koeman como entrenador. Ya lo había sucedido en octubre de 2021, cuando asumió la conducción del Barcelona.

Koeman había iniciado su última etapa al frente de Países Bajos en abril de 2022 y dejó el puesto después del Mundial disputado este año en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado neerlandés quedó eliminado ante Marruecos en los dieciseisavos de final, tras perder en la definición por penales.

Ahora, Xavi tendrá la responsabilidad de encabezar la reconstrucción del equipo de cara al próximo ciclo internacional y conducirlo hasta la Copa del Mundo de 2030.

Su regreso después del Barcelona

Xavi no dirigía desde mayo de 2024, cuando terminó su etapa como entrenador del Barcelona. Durante su paso por el conjunto catalán consiguió la Liga española y la Supercopa de España, ambas en 2023.

El propio entrenador había reconocido recientemente su intención de asumir al frente de un seleccionado. Antes de la final del último Mundial, explicó que ese tipo de trabajo podía adaptarse mejor a su situación familiar y manifestó su deseo de participar como técnico en grandes competencias internacionales.

“Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia”, había señalado.

Ese objetivo comenzará ahora con Países Bajos, que apostó por el español para encabezar un proyecto de cuatro años con la mira puesta en el Mundial 2030.