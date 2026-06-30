AMSAFE criticó la tercerización del control de licencias y advirtió sobre un avance contra derechos laborales

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) expresó su rechazo a un nuevo sistema de control de licencias y cuestionó que la iniciativa sea presentada como una herramienta para reducir el ausentismo docente.

Desde el gremio sostuvieron que la medida representa un avance sobre los derechos laborales de los trabajadores de la educación y advirtieron que el nuevo esquema incorpora la participación de una empresa privada en el control de las licencias.

A través de un comunicado, AMSAFE afirmó que "no buscan cuidar la salud de las y los trabajadores, sino controlar, disciplinar y avanzar sobre nuestros derechos", al tiempo que cuestionó la decisión de tercerizar esa tarea.

En ese sentido, el sindicato señaló que "privatizan el control de nuestros derechos" y se preguntó: "¿Desde cuándo nuestros derechos son un negocio?", en referencia a la contratación de una empresa privada para intervenir en el sistema de licencias.

Además, el gremio sostuvo que mientras los docentes continúan sin recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, la empresa contratada percibirá montos que se actualizarán cada tres meses mediante un mecanismo de actualización automática.

AMSAFE también cuestionó la política del Gobierno provincial en materia de salud laboral y afirmó que no existe una estrategia integral de prevención y cuidado para los trabajadores de la educación.

Según el sindicato, el nuevo sistema constituye "una nueva avanzada del presentismo", ya que, a su entender, instala una lógica en la que "enfermarse pasa a ser sospechoso y pedir licencia se transforma en un problema".

Finalmente, la organización sostuvo que el debate sobre las licencias docentes debería incluir las condiciones de trabajo, la recuperación salarial y políticas de cuidado, en lugar de avanzar, según su postura, con mecanismos de control y tercerización.