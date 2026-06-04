A cinco años de la gloria: se cumple un nuevo aniversario del primer título de Colón

Este 4 de junio se cumplen cinco años de la jornada más importante en la historia de Colón. En 2021, el Sabalero conquistó el primer título oficial de su vida al derrotar 3-0 a Racing en la final de la Copa de la Liga Profesional, disputada en el estadio Bicentenario de San Juan.

A las 20.54 de aquella noche, el árbitro Néstor Pitana marcó el final del encuentro y desató una celebración histórica para el pueblo rojinegro. Aunque el partido se jugó a puertas cerradas debido a las restricciones sanitarias vigentes en ese momento, miles de hinchas salieron a las calles para festejar una conquista largamente esperada tras más de un siglo de existencia.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez coronó una campaña memorable con una actuación contundente en la final. Después de un primer tiempo equilibrado, Colón impuso condiciones en el complemento y terminó superando con claridad a Racing.

El marcador se abrió a los 12 minutos del segundo tiempo gracias a Rodrigo Aliendro, quien culminó una gran jugada colectiva para poner en ventaja al conjunto santafesino. A los 26, Christian Bernardi amplió la diferencia y comenzó a encaminar definitivamente la victoria. Ya sobre el cierre, a los 40 minutos, Alexis Castro selló el 3-0 que quedaría grabado para siempre en la memoria de los hinchas sabaleros.

Colón formó aquella noche con Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi y Gonzalo Escobar; Alexis Castro, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Christian Bernardi, Cristian Ferreira y Luis Rodríguez. El equipo fue conducido técnicamente por Eduardo Domínguez, uno de los grandes artífices de la conquista. También tuvo como líder futbolístico a Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, una de las grandes figuras de ese equipo durante todo el torneo.

Del otro lado, Racing, dirigido por Juan Antonio Pizzi, alineó a Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Lucas Orban; Ignacio Piatti, Mauricio Martínez y Leonel Miranda; Tomás Chancalay, Enzo Copetti y Darío Cvitanich.

La obtención de la Copa de la Liga 2021 significó un antes y un después para la institución. Aquella estrella, la primera de su historia, quedó plasmada para siempre en la camiseta rojinegra y transformó una espera de más de 100 años en una realidad inolvidable.

Cinco años después, el recuerdo de aquella noche en San Juan sigue ocupando un lugar especial en la memoria colectiva de los hinchas de Colón, que cada 4 de junio vuelven a revivir la jornada en la que el club alcanzó la gloria y escribió la página más dorada de su historia.