Argelia, primer rival de Argentina, sorprendió a Países Bajos en la previa del Mundial

A menos de dos semanas de su debut en el Mundial 2026 frente a la Selección argentina, Argelia dio el golpe en Europa y derrotó 1-0 a Países Bajos en un amistoso disputado en el estadio De Kuip de Rotterdam.

El conjunto africano logró sostener el resultado ante uno de los seleccionados más poderosos del continente europeo y encontró la diferencia sobre el final del encuentro gracias a una destacada acción individual de Anis Hadj Moussa, que definió el partido y desató el festejo de los miles de simpatizantes argelinos presentes en las tribunas.

Uno de los puntos altos del equipo dirigido por Vladimir Petkovic fue el arquero Luca Zidane, hijo del histórico futbolista y entrenador francés Zinedine Zidane. El guardameta tuvo varias intervenciones decisivas para mantener su arco en cero y fue una de las figuras de la noche en Rotterdam.

La victoria representa una inyección de confianza para Argelia, que se prepara para regresar a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia y que tendrá como primer desafío el duelo ante la Argentina, programado para el próximo 16 de junio por la primera fecha del Grupo A.

Durante buena parte del encuentro, Países Bajos dominó la posesión y generó las situaciones más claras de peligro. Sin embargo, se encontró con una sólida resistencia defensiva de Argelia, que apostó por el orden táctico y la eficacia para aprovechar una de las pocas oportunidades que tuvo en ataque.

Tras este compromiso, el seleccionado africano afrontará un nuevo amistoso el próximo miércoles frente a Bolivia en Kansas City, donde establecerá su base de operaciones durante la Copa del Mundo.