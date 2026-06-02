Tim Payne, el jugador que nadie conocía y que ahora es una estrella de las redes

Hace menos de una semana, el nombre de Tim Payne era prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda. Hoy, a pocos días del inicio del Mundial 2026, el defensor acumula más de cuatro millones de seguidores en Instagram y se convirtió en uno de los protagonistas más inesperados de la previa de la Copa del Mundo gracias a una campaña viral impulsada desde la Argentina.

El fenómeno comenzó por iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como "El Scarso". A través de un video, propuso convertir en una figura mundialista al futbolista con menor visibilidad digital entre los convocados al torneo. Tras revisar los planteles de las selecciones clasificadas, eligió a Payne, que por entonces tenía menos de 5.000 seguidores en Instagram.

La propuesta consistía en que los usuarios siguieran al jugador, comentaran sus publicaciones y compartieran contenido relacionado con él. La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, miles de personas comenzaron a replicar la iniciativa, generando una ola de publicaciones, memes, videos y menciones que multiplicaron la popularidad del defensor neozelandés.

El crecimiento fue tan acelerado que el propio Payne se comunicó con Scarsini para preguntarle qué estaba ocurriendo. Según contó el creador de contenido, el futbolista descubrió el origen del fenómeno tras ver los videos y agradeció el apoyo recibido desde distintos países.

Con el correr de los días, la repercusión trascendió las redes sociales. Creadores de contenido, músicos y figuras del espectáculo se sumaron a la tendencia, mientras que comenzaron a circular canciones, montajes y publicaciones dedicadas al jugador. Incluso organismos y cuentas oficiales vinculadas al deporte se hicieron eco del fenómeno.

La popularidad alcanzó también a su entorno familiar. Su esposa, la fotógrafa costarricense Michelle Peters, publicó mensajes de agradecimiento dirigidos a los seguidores latinoamericanos y compartió algunos de los contenidos que se viralizaron en torno a la figura del defensor.

Mientras tanto, Payne continúa con su preparación para el Mundial. Este martes disputará con Nueva Zelanda un amistoso frente a Haití en Miami, en lo que será su primer partido desde que se transformó en una celebridad de las redes sociales. El encuentro también tendrá un atractivo especial para quienes impulsaron la campaña, ya que Scarsini viajó a Estados Unidos para conocer personalmente al futbolista.

A sus 32 años, Payne desarrolla su carrera en el Wellington Olympic de Nueva Zelanda y suma 50 partidos con la selección de su país. Tras dos intentos fallidos de clasificación, logró asegurar su presencia en el Mundial 2026 luego de que Nueva Zelanda se quedara con la clasificación de Oceanía.

En la Copa del Mundo integrará el Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica. Sin embargo, antes de disputar un solo minuto en el torneo, ya consiguió algo que pocos futbolistas pueden contar: convertirse en una de las historias más comentadas de la previa mundialista gracias a una campaña nacida al otro lado del planeta.