Martes 02 de junio de 2026

Deportes — 02.06.2026 —

La Selección argentina definió los dorsales para el Mundial 2026

Lionel Messi volverá a utilizar la camiseta número 10 y Giovani Lo Celso heredará la número 11 que dejó Ángel Di María. La mayoría de los campeones del mundo mantendrá los dorsales que utilizó en Qatar 2022.

La Selección tiene sus números definidos para el Mundial.
La Selección tiene sus números definidos para el Mundial.

La Selección argentina ya definió los dorsales que utilizarán los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, que comenzará el próximo 16 de junio con el debut ante Argelia en Kansas City.

La mayoría de los campeones del mundo en Qatar 2022 conservarán los números que utilizaron durante la última Copa del Mundo. Entre ellos, Lionel Messi seguirá luciendo la camiseta número 10, mientras que Emiliano Martínez mantendrá la 23, Cristian Romero la 13, Rodrigo De Paul la 7, Alexis Mac Allister la 20, Enzo Fernández la 24, Julián Álvarez la 9 y Lautaro Martínez la 22.

Entre las principales novedades aparece Giovani Lo Celso, quien utilizará la camiseta número 11, dorsal que quedó vacante tras el retiro internacional de Ángel Di María. También se destaca el cambio de Lisandro Martínez, que llevará la número 6.

La lista definitiva incluye además a ocho futbolistas que tendrán su primera experiencia mundialista: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López.

De ellos, Musso llevará la camiseta número 1, Balerdi la 2, Barco la 8, Nicolás González la 15, Simeone la 17, Paz la 18, López la 21 y Medina la 25.

Antes del inicio del Mundial, la Albiceleste disputará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia en Alabama. Luego llegará el estreno en la Copa del Mundo frente a Argelia, antes de completar la fase de grupos con los encuentros ante Austria y Jordania.

Dorsales de la Selección argentina para el Mundial 2026

  1. Juan Musso
  2. Leonardo Balerdi
  3. Nicolás Tagliafico
  4. Gonzalo Montiel
  5. Leandro Paredes
  6. Lisandro Martínez
  7. Rodrigo De Paul
  8. Valentín Barco
  9. Julián Álvarez
  10. Lionel Messi
  11. Giovani Lo Celso
  12. Gerónimo Rulli
  13. Cristian Romero
  14. Exequiel Palacios
  15. Nicolás González
  16. Thiago Almada
  17. Giuliano Simeone
  18. Nicolás Paz
  19. Nicolás Otamendi
  20. Alexis Mac Allister
  21. José López
  22. Lautaro Martínez
  23. Emiliano Martínez
  24. Enzo Fernández
  25. Facundo Medina
  26. Nahuel Molina.
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