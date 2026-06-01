Causa Andis: la Justicia ordenó peritar los audios que vinculan a Karina Milei con presuntas coimas

La Justicia federal ordenó realizar un peritaje sobre los audios incorporados a la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien interviene de manera subrogante en el juzgado que anteriormente estaba a cargo de Sebastián Casanello. El objetivo es determinar la autenticidad, integridad y origen de las grabaciones, difundidas públicamente en el marco de la investigación.

Según la causa, los audios harían referencia al presunto cobro de sobornos equivalentes al 3% de contrataciones vinculadas a la compra de medicamentos de alto costo. Las grabaciones forman parte de un expediente que investiga posibles delitos cometidos dentro de la Andis.

El principal imputado es el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien niega la validez de los registros y sostiene que fueron manipulados. Por ese motivo, la defensa solicitó un análisis técnico para determinar si existieron ediciones, cortes o alteraciones mediante herramientas digitales.

La tarea estará a cargo de la Gendarmería Nacional, que deberá realizar estudios informáticos y acústicos sobre el material. Además, participarán especialistas designados por la fiscalía y por las partes involucradas en el expediente.

La defensa de Spagnuolo, representada por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostiene que las grabaciones podrían haber sido construidas mediante el ensamblado de distintos fragmentos de conversaciones. En ese sentido, presentó un informe privado que señala una supuesta probabilidad de manipulación mediante sistemas de inteligencia artificial.

No obstante, desde la investigación remarcaron que la causa no depende exclusivamente de los audios, sino que también se apoya en documentación, registros informáticos y otras pruebas incorporadas al expediente.

Spagnuolo ya fue procesado sin prisión preventiva por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, con un embargo fijado en 202.000 millones de pesos.

Hasta el momento, la investigación judicial no avanzó sobre Karina Milei ni sobre otros familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las grabaciones, aunque el contenido de esos audios forma parte de las medidas de prueba que continúan siendo analizadas por la Justicia.