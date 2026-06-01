Anuncian la convocatoria para participar de la XXXII Feria del Libro de Santa Fe

La convocatoria para participar de la XXXII Feria del Libro de Santa Fe será presentada oficialmente en una conferencia de prensa que se realizará este martes en la Estación Belgrano de la capital provincial. La propuesta está dirigida a autores, autoras y sellos editoriales santafesinos interesados en formar parte del evento.

Durante el encuentro, organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se darán a conocer los detalles de la inscripción y los principales lineamientos de una nueva edición de la feria, que se desarrollará entre el 26 y el 30 de agosto.

La conferencia de prensa tendrá lugar a las 10 horas en la Estación Belgrano, ubicada en Bulevar Gálvez 1150, en la ciudad de Santa Fe. Allí, autoridades de las tres instituciones organizadoras brindarán información sobre la convocatoria destinada a autores, autoras y editoriales de toda la provincia.

Según se informó, quienes participen podrán presentar propuestas para la exhibición y venta de publicaciones, además de actividades relacionadas con el libro, la lectura y la producción editorial.

La XXXII Feria del Libro de Santa Fe se llevará a cabo en los Altos de la Estación Belgrano y contará con entrada libre y gratuita, consolidándose una vez más como uno de los principales eventos culturales de la región.