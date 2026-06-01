Bullrich marcó diferencias con Milei por el retiro del pliego de Michelli: apelará a la “objeción de conciencia”

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este lunes que le manifestó al presidente Javier Milei su desacuerdo con la decisión de retirar el pliego de Verónica Michelli, postulada para ocupar un cargo como jueza federal.

A través de una publicación en la red social X, la legisladora informó que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto de esa determinación. No obstante, aclaró que reconoce las facultades constitucionales del Presidente para proponer y retirar candidaturas judiciales y ratificó su apoyo al proyecto político del oficialismo.

La candidatura de Michelli para integrar un tribunal oral en La Plata había sido cuestionada por sectores del oficialismo debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, expresó Bullrich en su mensaje.

La senadora también buscó dejar en claro que la diferencia no implica un alejamiento de la gestión libertaria. En ese sentido, sostuvo que continúa respaldando las políticas impulsadas por Milei y consideró que una discrepancia puntual no afecta el rumbo general del Gobierno.

“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei”, afirmó. Además, agregó que “una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”.

Bullrich también reivindicó el debate interno dentro de los espacios políticos y señaló que el intercambio de opiniones forma parte de los valores republicanos.

El pronunciamiento se suma a otros episodios recientes en los que la legisladora tomó distancia de algunas posturas del oficialismo. Días atrás, había planteado públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debía presentar su declaración jurada patrimonial en medio de cuestionamientos y denuncias que lo involucran.

Según trascendió, esas declaraciones generaron malestar en sectores cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque posteriormente tanto Adorni como el propio Presidente se comprometieron a avanzar con la presentación de la documentación correspondiente.