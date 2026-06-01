Sociedad — 01.06.2026 —
La Municipalidad dio a conocer los puntos de Eco Canje para junio
La propuesta se desarrollará en plazas, vecinales, instituciones y espacios públicos, donde los vecinos podrán entregar materiales reciclables y recibir semillas o plantines de temporada.
La Municipalidad informó el cronograma de junio del programa Eco Canje, una iniciativa destinada a promover la separación y recuperación de materiales reciclables mediante la participación de los vecinos de la ciudad.
A lo largo del mes, la propuesta llegará a distintos sectores de nuestra ciudad. Quienes se acerquen a los puntos establecidos podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas de temporada, en el marco de las acciones impulsadas para fomentar hábitos sustentables y el cuidado del ambiente.
Según detalló el Municipio, las jornadas se desarrollarán en los siguientes lugares y horarios:
- Martes 2 de junio, de 15 a 17 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios (Richieri 3145).
- Viernes 5 de junio, de 9 a 12 horas, en Plaza Libertad (Avellaneda entre Centenario y 25 de Mayo).
- Martes 9 de junio, de 15 a 17 horas, en Plaza de los Regadores (L. de la Torre y 3 de Febrero).
- Viernes 12 de junio, de 9 a 12 horas, en Plaza Lourdes (Roque Sáenz Peña y 4350).
- Martes 16 de junio, de 15 a 17 horas, en el Museo Arqueológico (Roverano 555).
- Viernes 19 de junio, de 9 a 12 horas, en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral).
- Martes 23 de junio, de 15 a 17 horas, en Plaza Hernandarias (Iriondo y Hernandarias).
- Viernes 26 de junio, de 9 a 12 horas, en la Vecinal Sarmiento (Avellaneda y Azcuénaga).
- Martes 30 de junio, de 15 a 17 horas, en Plaza Zazpe (Hipólito Yrigoyen y Laprade).
Desde el Municipio señalaron que el programa busca fortalecer la participación ciudadana en la gestión de residuos y promover prácticas vinculadas al reciclaje, la reutilización de materiales y el cuidado del entorno. Asimismo, invitaron a los vecinos a sumarse a las distintas jornadas previstas durante junio.