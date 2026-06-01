Deportes — 01.06.2026 —
Los dorsales de España en la Copa Mundial 2026: los números de los 26 convocados por Luis de la Fuente
La selección española de fútbol comunicó de manera oficial los números que lucirán en sus camisetas los 26 futbolistas en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.
La Selección de España confirmó este martes los dorsales que utilizarán los 26 futbolistas convocados por el entrenador Luis de la Fuente para disputar la Copa Mundial 2026, que se desarrollará entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos.
La nómina fue difundida oficialmente por la Federación Española de Fútbol a través de sus canales oficiales, poniendo fin a una de las incógnitas previas al debut del conjunto español en la máxima cita del fútbol internacional.
Entre las principales novedades, Lamine Yamal conservará el dorsal número 19, el mismo con el que se consagró campeón de la Eurocopa 2024. Por su parte, Dani Olmo lucirá la camiseta número 10, mientras que Gavi llevará el número 9, tal como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022.
Además, Marc Pubill heredará el dorsal número 2, tradicionalmente utilizado por Dani Carvajal, mientras que Víctor Muñoz portará el 25.
Los 26 dorsales de España para el Mundial 2026
- 1: David Raya
- 2: Marc Pubill
- 3: Alejandro Grimaldo
- 4: Eric García
- 5: Marcos Llorente
- 6: Mikel Merino
- 7: Ferran Torres
- 8: Fabián Ruiz
- 9: Gavi
- 10: Dani Olmo
- 11: Yeremi Pino
- 12: Pedro Porro
- 13: Joan García
- 14: Aymeric Laporte
- 15: Álex Baena
- 16: Rodri
- 17: Nico Williams
- 18: Martin Zubimendi
- 19: Lamine Yamal
- 20: Pedri
- 21: Mikel Oyarzabal
- 22: Pau Cubarsí
- 23: Unai Simón
- 24: Marc Cucurella
- 25: Víctor Muñoz
- 26: Borja Iglesias
El camino de España en la fase de grupos
España debutará en el Mundial el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde, en la ciudad de Atlanta, desde las 18:00.
Posteriormente enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio, también en Atlanta y en el mismo horario.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente cerrará su participación en la fase inicial el 27 de junio frente a Uruguay, en Guadalajara, en un encuentro programado para las 02:00 de la madrugada.