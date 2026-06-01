Sauce Viejo: ASOEM endurece sus críticas a Papaleo y denuncia una política de persecución sindical

Por Santotomealdía



El secretario general de ASOEM, Juan R. Medina, acusó al intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, de intentar “disciplinar” a trabajadores municipales mediante descuentos salariales aplicados a quienes participaron de medidas de fuerza impulsadas por el gremio.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el programa Nova al Día, que se emite por Radio Nova 97.5, luego de que el sindicato denunciara públicamente recortes en los haberes de empleados municipales afiliados a la organización.

Según sostuvo Medina, la decisión adoptada por el Ejecutivo local forma parte de una estrategia destinada a desalentar la afiliación sindical y a castigar a quienes participan de los reclamos impulsados por ASOEM.

“Él creía que descontando el dinero iba a disciplinar a la gente”, afirmó el dirigente gremial. “Nosotros dijimos que no, que vamos a seguir la lucha y que además vamos a ayudar a los trabajadores afectados”, agregó.

Descuentos de hasta el 70 por ciento

Durante la entrevista, Medina aseguró que los descuentos aplicados alcanzaron porcentajes significativos de los salarios de bolsillo de algunos trabajadores. “Estamos hablando de descuentos del 50, 60 y hasta el 70 por ciento de los salarios”, manifestó.

En ese marco, anunció que trabajadores afiliados a ASOEM realizarán una colecta solidaria para asistir económicamente a los empleados municipales de Sauce Viejo alcanzados por los descuentos. “Los mismos trabajadores vamos a solidarizarnos con los trabajadores de Sauce Viejo para devolverles el dinero que se les descontó”, señaló.

El origen del conflicto

Según recordó Medina, el conflicto tiene su origen en la decisión de un grupo de trabajadores municipales de incorporarse a ASOEM, organización que actualmente reclama el reconocimiento formal de su representación sindical dentro del municipio sauceño.

El dirigente sostuvo que ya fueron presentadas más de un centenar de afiliaciones y cuestionó que la gestión municipal no otorgue al gremio el código de descuento correspondiente ni habilite una instancia de negociación paritaria local. “Los trabajadores vienen a buscar a ASOEM porque entienden que el sindicato que los representaba anteriormente no los contenía”, afirmó.

Críticas a la gestión municipal

Además de cuestionar los descuentos salariales, Medina formuló duras críticas hacia la administración de Papaleo.

Entre otros puntos, sostuvo que existe una falta de diálogo institucional y consideró que la Municipalidad atraviesa problemas vinculados a la organización interna y a la prestación de servicios públicos.

También vinculó los descuentos con lo que definió como una práctica de “disciplinamiento” hacia trabajadores que expresan posiciones diferentes a las del Ejecutivo.

“No vamos a exponer más a los trabajadores a que este señor haga lo que haga porque cree que el municipio es su casa”, sostuvo.

Cómo sigue la disputa

Respecto de las próximas medidas, Medina indicó que ASOEM continuará impulsando reclamos por vías administrativas y judiciales, aunque adelantó que el gremio buscará evitar nuevas situaciones que puedan generar perjuicios económicos para los trabajadores involucrados.

En ese sentido, confirmó que seguirán adelante las acciones iniciadas para obtener el reconocimiento de la representación sindical y cuestionar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo local.

“Vamos a seguir reclamando y peleando por lo que consideramos que corresponde legalmente, pero vamos a resguardar a los trabajadores”, concluyó.