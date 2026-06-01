Uno por uno, los cambios que reglamentó el Gobierno en la reforma laboral

El Gobierno nacional reglamentó este lunes distintos aspectos de la reforma laboral aprobada meses atrás por el Congreso y avanzó con la implementación de cambios vinculados a la registración de trabajadores, los recibos de sueldo, las licencias por enfermedad, los convenios colectivos y el funcionamiento de los sindicatos.

Las nuevas disposiciones fueron oficializadas a través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forman parte del proceso de puesta en marcha de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Entre las principales novedades figura la digitalización de la registración laboral. A partir de ahora, las altas, bajas y modificaciones de trabajadores quedarán centralizadas en los sistemas informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también reemplazarán los tradicionales libros laborales utilizados por las empresas.

La reglamentación también introduce cambios en el régimen de licencias por enfermedad. Los certificados médicos deberán emitirse de manera electrónica y, en caso de discrepancias entre el diagnóstico presentado por el trabajador y el control realizado por el empleador, se podrá recurrir a juntas médicas o instituciones especializadas para emitir un dictamen.

Otro de los puntos alcanzados por la norma son los acuerdos de desvinculación por mutuo acuerdo, que deberán contar con la intervención de la autoridad administrativa para verificar la legalidad del procedimiento y garantizar que no existan irregularidades que afecten a alguna de las partes.

Además, los recibos de sueldo deberán incorporar información más detallada sobre los conceptos abonados y el costo laboral asociado a cada trabajador, con el objetivo de brindar mayor transparencia sobre la composición de las remuneraciones.

La reglamentación también contempla modificaciones vinculadas a la actividad sindical y la negociación colectiva. Entre otros aspectos, fija nuevas condiciones de representatividad para participar en convenios paritarios, establece criterios para resolver conflictos entre sindicatos con personerías superpuestas y dispone que los cuerpos directivos de las organizaciones gremiales mantengan una relación proporcional con la cantidad de afiliados cotizantes.

En paralelo, el Gobierno actualizó las reglas para las empresas de servicios eventuales y estableció mecanismos de coordinación entre organismos estatales para agilizar trámites previsionales y laborales.

Desde el Ejecutivo sostienen que las medidas buscan simplificar procedimientos, reducir costos administrativos y avanzar en la modernización del sistema laboral. Sin embargo, varios de los cambios continúan siendo cuestionados por sectores sindicales y especialistas en derecho laboral, que advierten sobre posibles impactos en los derechos de los trabajadores.

