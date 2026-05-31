Confirmaron que el cuerpo hallado en el río Coronda es el de Carlos Ezpeleta

Por Santotomealdía



El cuerpo hallado este domingo en aguas del río Coronda, en jurisdicción de Sauce Viejo, fue identificado como el de Carlos María Ezpeleta, el hombre de 79 años que era buscado desde la madrugada del martes pasado.

El hallazgo se produjo en la zona conocida como Bajada Chiji, donde vecinos alertaron sobre la presencia de un cadáver flotando en el agua. A partir de la denuncia, se desplegó un operativo del que participaron efectivos policiales, personal especializado y agentes de la Prefectura Naval Argentina.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la identificación preliminar fue posible a partir de la complexión física y la vestimenta de la víctima. El cuerpo se encontraba en estado de descomposición al momento del hallazgo.

La desaparición de Ezpeleta había generado una intensa búsqueda durante los últimos días. El pasado martes por la mañana, su automóvil fue encontrado abandonado sobre el Puente Oroño, en la mano de circulación hacia la ciudad de Santa Fe.

A partir de ese momento, la familia radicó una denuncia por pedido de paradero y se inició una investigación para reconstruir sus últimos movimientos.

Las tareas realizadas por los investigadores permitieron establecer que Ezpeleta había salido de su vivienda durante la madrugada. Además, el análisis de cámaras de videovigilancia y otros elementos incorporados a la causa permitieron reconstruir parte de su recorrido hasta el viaducto.

Según trascendió durante la investigación, la última imagen del hombre fue registrada a las 4.28 de la madrugada, cuando salió de su domicilio al mando de su vehículo. Posteriormente, registros y testimonios incorporados a la causa ubicaron su presencia en inmediaciones del Puente Oroño.

Desde entonces no se habían registrado novedades sobre su paradero hasta el hallazgo ocurrido este domingo en aguas del río Coronda.