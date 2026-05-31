AMSAFE llevó la Carpa Blanca de la Dignidad Docente a la ciudad de Vera

Por Santotomealdía



La Carpa Blanca de la Dignidad Docente, impulsada por AMSAFE, se instaló este viernes en la ciudad de Vera, donde se desarrolló una jornada con actividades culturales, pedagógicas y gremiales en el Paseo de las Artes de calle Corrientes.

Según informó el gremio docente, la propuesta convocó a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, en el marco de una recorrida que la Carpa Blanca viene realizando por distintos puntos de la provincia.

La apertura de la actividad estuvo encabezada por el secretario general de AMSAFE Provincial, Rodrigo Alonso; la delegada seccional de AMSAFE Vera, Soledad Tedini; y el secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar, junto a representantes de organizaciones sindicales y sociales.

De acuerdo con el comunicado difundido por AMSAFE, durante el acto de apertura se destacó la importancia de generar espacios de encuentro, reflexión y organización en defensa de la escuela pública, los derechos de los trabajadores de la educación y el acceso a la educación.

La jornada incluyó una radio abierta, reconocimientos a sindicalistas que participaron de la histórica Carpa Blanca de la década de 1990, espacios de debate sobre sindicalismo y derechos laborales, además de propuestas artísticas, musicales y culturales abiertas al público.

Entre las actividades programadas se desarrolló la charla “Sindicalismo, luchas y conquistas”, a cargo de la secretaria adjunta de AMSAFE Provincial, Susana Ludmer, y una mesa redonda dedicada a analizar las consecuencias del último golpe cívico-militar en la Argentina.

Asimismo, se realizaron intervenciones vinculadas a los 20 años de la Educación Sexual Integral (ESI), continuó el tejido de una Bandera Nacional Argentina que recorre la provincia y se llevaron adelante actividades destinadas a docentes de nivel inicial.

Desde AMSAFE señalaron que la Carpa Blanca busca promover espacios de participación y debate en torno a la educación pública y las condiciones laborales del sector docente, en una recorrida que continuará desarrollándose en distintas localidades santafesinas.