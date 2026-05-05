Protección Animal: días y horarios del programa para el mes de mayo

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de actividades del programa de Protección Animal para mayo, que incluye atención veterinaria gratuita, campañas territoriales y canales de contacto para consultas y denuncias, con el objetivo de promover el cuidado responsable de perros y gatos en la ciudad.

En ese marco, continúa funcionando la Unidad Veterinaria de Atención Fija en el Predio Ex INALI (Macia 1933), donde se brindan servicios como castraciones, vacunación antirrábica, atención básica, tratamientos antisárnicos y desparasitación. La atención es por orden de llegada: lunes, miércoles y viernes de 8 a 11, y martes y jueves de 13 a 16. Para consultas, se habilitó el teléfono 3425477511, de lunes a viernes de 8 a 13.

Además, durante el mes se desarrollarán jornadas territoriales con atención focalizada en distintos barrios, que estarán precedidas por relevamientos y visitas informativas para detectar necesidades específicas. Las actividades se realizarán el sábado 9 de mayo en barrio Santo Tomás de Aquino (República de Chile y Vélez Sarsfield) y el sábado 30 de mayo en el SUM Chaparral (Entre Ríos y Tucumán), en ambos casos de 8 a 13.

Desde el área también recordaron las condiciones para acceder a las castraciones: los animales deben tener más de cinco meses, asistir con una persona mayor de edad con DNI y cumplir un ayuno de ocho horas. En el caso de hembras con cría, se debe esperar al menos 60 días. Asimismo, los gatos deben ser trasladados en transportadoras o bolsos ventilados, y los perros con collar y correa, además de bozal si es necesario. Se recomienda llevar una manta para el postoperatorio.

Por último, se informó que ante situaciones de maltrato animal se debe dar aviso al 911, disponible las 24 horas. Para consultas o denuncias vinculadas a la tenencia responsable, está habilitada la línea 3425459312, de lunes a viernes de 9 a 20.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida para fortalecer el bienestar animal y fomentar la convivencia responsable en la comunidad.

