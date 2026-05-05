Comenzaron las inscripciones para una nueva edición del Curso de Gestión Empresarial

Comenzaron las inscripciones para quienes estén interesados en participar de una nueva edición del Curso de Gestión Empresarial, que se desarrollará entre los meses de mayo y junio.

Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en la Dirección de Producción (Macia 1933), de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, o bien a través de WhatsApp al 342 447 3786. El curso se desarrollará en cuatro clases de tres horas cada una, con modalidad teórico-práctica. Los días y horarios serán coordinados con el grupo una vez finalizada la inscripción.

Los organizadores informaron que la capacitación está orientada a quienes buscan transformar una idea en un proyecto real, rentable y sostenible, brindando herramientas prácticas para una gestión más eficiente y con visión de crecimiento. Con esa premisa, durante los encuentros se abordarán contenidos vinculados al emprendedurismo, marketing, comercialización, costos y planificación estratégica.

Entre los temas a desarrollar se incluyen: el punto de partida para emprender, análisis personal y herramientas de diagnóstico; principios de marketing y estudio de mercado; segmentación y estrategias de venta; y nociones clave sobre costos, fijación de precios y rentabilidad, con el objetivo de promover proyectos duraderos en el tiempo.

Finalmente, desde el Municipio remarcaron que esta iniciativa constituye una herramienta accesible y gratuita que busca acompañar a emprendedores locales, fortaleciendo sus capacidades y promoviendo el desarrollo productivo de la ciudad.

