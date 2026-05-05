El Ciclo de Cine continúa con la película argentina "Darse cuenta"

La Municipalidad, junto a Cine Club Santa Fe, invitó a la comunidad a participar de una nueva jornada del Ciclo de Cine, que se llevará a cabo este martes 5 de mayo a las 20 horas, en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940).

En esta oportunidad, se proyectará “Darse Cuenta”, dirigida por Alejandro Doria (Argentina, 1984), una destacada obra del cine nacional perteneciente al género drama. La función será con entrada libre y gratuita, y está destinada a mayores de 13 años.

Considerada una de las películas más emblemáticas del director, la propuesta aborda la relación profesional y humana entre un médico en crisis y un joven paciente al que el sistema de salud ha desahuciado. A través de esta historia, el film expone con sensibilidad y profundidad las tensiones, desafíos y realidades que atraviesan los hospitales públicos, combinando momentos de gran carga emocional con reflexiones sobre la ética, la vocación y el compromiso social.

El elenco está integrado por reconocidas figuras del cine argentino, entre ellas Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando, Darío Grandinetti y China Zorrilla.

El Ciclo de Cine forma parte de la agenda cultural que impulsa el Municipio, con el objetivo de acercar a la comunidad una programación diversa de producciones cinematográficas, promoviendo el acceso gratuito a propuestas artísticas de calidad y generando espacios de encuentro y reflexión cultural para todos los santotomesinos.