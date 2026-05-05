La Sociedad Rural apoyó la reforma laboral y se presentó ante la Justicia

Por Santotomealdía



La Sociedad Rural Argentina (SRA) apoyó la reforma laboral y se presentó ante la Justicia con el objetivo de evitar que se frene su aplicación. La entidad rural intervino en el expediente judicial para respaldar la ley de modernización laboral y sostener su vigencia.

En ese marco, la SRA solicitó que no se suspenda la norma en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional, al considerar que su paralización tendría consecuencias negativas sobre el empleo y la actividad económica. La presentación se realizó como tercero en el expediente, adhiriendo a la defensa del Gobierno nacional sobre la constitucionalidad de la ley.

La intervención de la entidad se fundamenta en el impacto que, según sostuvo, podría generar una eventual suspensión o declaración de inconstitucionalidad. En ese sentido, advirtió sobre posibles efectos en el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas, especialmente en el sector agropecuario.

La reforma laboral, identificada como Ley 27.802, introduce modificaciones en la legislación vigente, incluyendo aspectos vinculados al trabajo rural. Desde la Sociedad Rural señalaron que frenar su implementación afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desarrollo de las relaciones laborales en el país.

Además, cuestionaron la decisión judicial que suspendió la aplicación de la norma al considerar que “implica una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso”.

Por último, la dirigencia rural sostuvo que la modernización laboral no implica una reducción de derechos, sino la incorporación de herramientas para generar empleo, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, al tiempo que se fortalece la seguridad jurídica.