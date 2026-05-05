Todos jugaron para Unión, que clasificó a octavos y enfrentará a Independiente Rivadavia

Unión de Santa Fe consiguió este lunes su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura 2026, luego de una definición ajustada que terminó favoreciéndolo por diferencia de gol. Sin jugar, el equipo santafesino dependía de otros resultados y finalmente logró meterse entre los ocho mejores de su zona.

El primero en darle una mano fue Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que superó 2 a 1 a Defensa y Justicia en el encuentro disputado durante la tarde. Más tarde, Instituto de Córdoba venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, aunque ese resultado no le alcanzó para desplazar al Tatengue, que terminó quedándose con el último cupo gracias a su mejor diferencia de gol.

De esta manera, Unión finalizó en el octavo puesto de su grupo y ya tiene rival confirmado: visitará a Independiente Rivadavia, que terminó como líder de la Zona B. El encuentro se disputará el próximo sábado a las 21:30, en Mendoza, con un lugar en los cuartos de final en juego.

El cuadro de octavos de final comenzará el sábado con los cruces entre Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba, y Boca Juniors frente a Huracán. Ese mismo día también jugarán Argentinos Juniors contra Lanús, además del duelo entre Independiente Rivadavia y Unión.

La jornada continuará el domingo con los partidos entre Rosario Central e Independiente, Estudiantes de La Plata frente a Racing Club, River Plate ante San Lorenzo y Vélez Sarsfield contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

Así quedó el cuadro del torneo.

Por otra parte, la Liga Profesional de Fútbol confirmó que la final del torneo se disputará el 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Además, adelantó que los cuartos de final se jugarán entre martes y miércoles de la próxima semana, mientras que las semifinales están previstas para el fin de semana siguiente.

El cronograma de octavos de final

Sábado 9 de mayo:

16.30: Talleres (4° A) - Belgrano (5° B)

19.00: Boca (2° A) - Huracán (7° B)

21.30: Argentinos Juniors (3° B) - Lanús (6° A)

21.30: Independiente Rivadavia (1° B) - Unión (8° A)

Domingo 10 de mayo: