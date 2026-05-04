Lunes 04 de mayo de 2026

Internacionales — 04.05.2026 —

Tragedia en Alemania: un auto arrolló a una multitud y dejó al menos dos muertos

Ocurrió en Leipzig, donde un auto embistió a una multitud en una zona peatonal y dejó además una veintena de heridos. Las autoridades confirmaron que el conductor fue detenido.

Tras el atropello masivo se desplegó un amplio operativo de emergencia en Leipzig.
Tras el atropello masivo se desplegó un amplio operativo de emergencia en Leipzig.

Al menos dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas este lunes luego de que un automóvil arrollara a una multitud en el centro de Leipzig, en el este de Alemania. El conductor fue detenido y, según las autoridades, la situación está bajo control.

El hecho ocurrió en una zona peatonal cercana a Augustusplatz, cuando el vehículo ingresó a gran velocidad y embistió a las personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo a los primeros reportes, dos de los heridos fallecieron tras ser trasladados a centros de salud.

Equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona, con decenas de bomberos, ambulancias y helicópteros sanitarios. Además, hospitales locales activaron protocolos por “afluencia masiva de heridos”, mientras se asistía a las víctimas y a los testigos.

El alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, confirmó el saldo de víctimas fatales y señaló que ya no existe riesgo para la población. “Estamos devastados”, expresó, al tiempo que manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

Por el momento, se desconocen las causas del hecho y la investigación quedó en manos de las autoridades locales. Testigos indicaron haber escuchado un fuerte ruido antes de que el vehículo irrumpiera en el área.

El episodio ocurre en un contexto en el que Alemania ha registrado en los últimos años varios ataques con vehículos en espacios públicos, lo que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad.

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