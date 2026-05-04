Deportes — 04.05.2026 —
La final del torneo Apertura se jugará el 24 de mayo en Córdoba
Lo confirmó la Liga Profesional de Fútbol, al tiempo que definió los días previstos para los cruces de octavos de final que se disputarán el próximo fin de semana.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura se disputará el 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y al mismo tiempo oficializó el cronograma de los octavos de final, que comenzarán el próximo fin de semana.
Si bien ya hay una planificación definida, la fase regular todavía no concluyó: este lunes se jugarán tres partidos que terminarán de definir los clasificados y sus posiciones. En ese contexto, Defensa y Justicia buscará meterse en la próxima instancia cuando visite a Gimnasia de Mendoza, mientras que Vélez recibirá a Newell’s con la chance, aunque remota, de mejorar su ubicación. Más complejo es el panorama de Instituto, que necesita una combinación de resultados para acceder a los playoffs.
Todo esto será seguido de cerca por el mundo Unión, que espera conservar el octavo lugar y meterse en la definición del torneo. Para eso necesita que no gane Defensa y Justicia y que Instituto, si triunfa, lo haga por una diferencia menor a siete goles.
Con este escenario, la Liga dispuso que los octavos de final se jueguen entre sábado y domingo. Para el sábado están previstos, entre otros, los cruces de Independiente Rivadavia frente a Unión (si mantiene su lugar), Talleres ante Belgrano, Argentinos contra Lanús y Boca frente a Huracán.
El domingo, en tanto, se completarían los restantes partidos con Estudiantes ante Racing, Rosario Central frente a Independiente, Vélez contra Gimnasia y River frente a San Lorenzo.
Además, la organización adelantó cómo continuará el calendario: los cuartos de final se jugarán entre martes y miércoles de la semana siguiente, mientras que las semifinales están previstas para el sábado 16 o domingo 17 de mayo, en función de la participación de los equipos en competencias internacionales.