Conflicto en Sauce Viejo: la Municipalidad acusó a ASOEM de “atropello” y “hostilidad”

Por Santotomealdía



El conflicto gremial en Sauce Viejo sumó este fin de semana un nuevo capítulo, luego de que el Departamento Ejecutivo municipal difundiera un comunicado en el que denunció una “escalada de violencia y hostilidad” por parte del gremio ASOEM.

En el texto oficial, el Municipio sostuvo que la organización sindical intenta “forzar una representatividad que no posee” y afirmó que carece de jurisdicción en la ciudad. En ese sentido, señaló que el gremio habría incurrido en “ilegalidad e injerencia”, mediante acciones que —según indicaron— “distan de la actividad sindical legítima”.

Acusaciones por hechos de violencia

El Ejecutivo también hizo referencia a los episodios ocurridos en los últimos días, en particular a lo sucedido el 30 de abril en la sede municipal, donde —según su versión— “personas violentas intentaron ingresar por la fuerza, destruyendo bienes públicos”.

Asimismo, el comunicado menciona la supuesta presencia de “personas ajenas a la localidad” y el uso de “patovicas para amedrentar e insultar”, en el marco del conflicto.

En esa línea, el Municipio aseguró que la situación generó un “clima de miedo” que afecta el normal funcionamiento de la ciudad, al señalar que se estaría privando a trabajadores de su derecho a cumplir tareas y a vecinos de circular con normalidad.

Apoyo de trabajadores

Por otra parte, según el Ejecutivo sauceño "más de 100 empleados municipales y vecinos manifestaron su rechazo al accionar del gremio" mediante una nota firmada.

Según indicaron, en ese documento los trabajadores expresan que “no avalan” las declaraciones del secretario general de ASOEM, Juan R. Medina, y solicitan que el sindicato “se retire a su jurisdicción en Santa Fe”.

Conflicto abierto

El pronunciamiento se da en el marco de un conflicto que se mantiene abierto y que en los últimos días incluyó medidas de fuerza, incidentes en el edificio municipal y posicionamientos institucionales, como el del Concejo, que había pedido la apertura de instancias de diálogo.

Mientras tanto, la situación continúa sin una resolución definida y con posturas enfrentadas entre el Ejecutivo y el gremio.