Convocan a inscribirse para adopción: más de 140 chicos esperan una familia

Por Santotomealdía



El Gobierno de la provincia mantiene abierta la convocatoria para la adopción de 142 niños, niñas y adolescentes, en el marco del trabajo que lleva adelante el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga).

Entre los casos, se incluyen tres grupos de hermanos de 5, 6 y 7 años, lo que implica la necesidad de familias dispuestas a adoptar de manera conjunta.

Inscripción digital y mensual

Como novedad, desde este mes la inscripción al registro será 100% digital y podrá realizarse todos los meses, entre los días 1 y 10, a través del portal de gestiones ciudadanas Timbó.

La medida busca simplificar el acceso al sistema de adopción, ya que anteriormente las inscripciones se habilitaban solo cuatro veces al año.

Para iniciar el trámite, los interesados deberán completar el Formulario Único de Solicitud de Registración y adjuntar la documentación correspondiente en el sitio oficial del Gobierno provincial.

Cómo sigue el proceso

Una vez realizada la inscripción, el Ruaga lleva adelante distintas etapas:

Revisión de la documentación

Asignación de legajo

Entrevistas técnicas obligatorias

Elaboración de un informe sobre la viabilidad del proyecto adoptivo

Finalmente, se comunica el resultado y, en caso de ser favorable, el aspirante ingresa a la base de datos del registro.

Un sistema basado en el interés superior del niño

Desde el organismo remarcaron que el proceso se rige por el principio del interés superior del niño, que garantiza el acceso a todos sus derechos y a un entorno familiar adecuado.

El registro, de alcance provincial, busca asegurar un tratamiento igualitario y transparente para todos los aspirantes, evaluando condiciones jurídicas, psicológicas y socioambientales.

Transformación digital

La nueva modalidad se enmarca en el programa Territorio 5.0, que impulsa la digitalización de trámites en la provincia.

Según se indicó, el objetivo es eliminar el uso de papel, agilizar procesos y facilitar el acceso a quienes desean iniciar un proyecto adoptivo.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: santafe.gov.ar/ruaga.