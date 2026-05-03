Murió un motociclista tras un choque en la Autovía 19

Por Santotomealdía



Un motociclista de 48 años falleció durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un siniestro vial en la autovía de la ruta nacional 19, a la altura del acceso a la ruta provincial 6, en jurisdicción de Franck.

El hecho se registró este viernes por la noche, minutos antes de las 21, entre los kilómetros 19 y 20, cuando —por causas que son materia de investigación— colisionaron una motocicleta y un automóvil.

La víctima fue identificada como Juan José Gil, quien fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde finalmente se produjo su fallecimiento a las 3.20.

Intervención policial

Tras el siniestro, automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a la Policía. Minutos después, arribaron efectivos de la Subcomisaría N° 11 de San Agustín, quienes interrumpieron el tránsito, lo desviaron y realizaron tareas de señalización en el lugar.

En paralelo, una ambulancia del SIES 107 trasladó al herido con urgencia al hospital, donde fue asistido en el shock room por personal médico.

Investigación en curso

El caso fue informado a la Unidad Regional XI del departamento Las Colonias, que dio intervención a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Daniela Montegrosso.

La funcionaria ordenó la realización de peritajes criminalísticos, a cargo de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), además de un informe médico sobre la víctima y exámenes al conductor del automóvil, un hombre de 42 años que se movilizaba en un Honda Fit.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.