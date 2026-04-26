El PBI por habitante cayó y crecen las señales de alarma sobre la economía

La economía argentina muestra señales de deterioro estructural más allá de las variaciones mensuales. En la última década, el PBI per cápita retrocedió cerca de un 6%, un indicador que refleja una menor capacidad de generar riqueza por habitante.

El dato se conoce en paralelo a una nueva caída de la actividad. Según los últimos registros, en febrero el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) bajó 2,6% respecto al mes anterior, marcando el peor retroceso desde fines de 2023.

De acuerdo a distintos análisis económicos, el problema central radica en que la población creció más que la economía, lo que derivó en una disminución del ingreso promedio. En términos concretos, esto se traduce en menor capacidad de consumo, menor productividad y un deterioro del bienestar general.

El escenario actual también evidencia una economía fragmentada. Mientras sectores como energía, minería, agro e intermediación financiera muestran dinamismo, otros como la industria, el comercio y la construcción continúan en retroceso.

Especialistas advierten que esta dinámica limita la recuperación, ya que el crecimiento queda concentrado en pocos sectores y no logra extenderse al conjunto de la actividad económica, ni generar empleo de forma masiva.

Otro de los puntos señalados es la falta de crecimiento sostenido en el tiempo, lo que ubica a Argentina por debajo de otros países de la región en términos de evolución del ingreso por habitante en la última década.

Entre los factores que explican este comportamiento, se mencionan la apreciación cambiaria, la apertura comercial y la debilidad del mercado interno, junto con la pérdida de poder adquisitivo. En ese contexto, parte del consumo se orienta hacia bienes importados, afectando a los sectores locales.

El retroceso del PBI per cápita es interpretado además como una señal de alerta a futuro, ya que pone en cuestión la capacidad de la economía de mejorar las condiciones de vida en el largo plazo.

En este marco, el debate ya no se centra únicamente en la evolución de la actividad en el corto plazo, sino en la posibilidad de revertir un ciclo de estancamiento que se extiende desde hace más de una década.