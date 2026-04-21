Aumenta la morosidad en los créditos de Mercado Pago

El nivel de morosidad en los préstamos otorgados por Mercado Pago en Argentina registró un fuerte incremento durante 2025 y alcanzó casi el 9%, en línea con lo que ocurre en otras entidades financieras del país. El dato surge de un informe del banco estadounidense JP Morgan, que analizó la evolución de la cartera crediticia de Mercado Libre.

Según el relevamiento, los impagos a más de 90 días pasaron del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% en el mismo mes de 2025, reflejando un deterioro en la capacidad de pago de los usuarios. Este fenómeno se da en un contexto donde la morosidad general en Argentina también viene en aumento, especialmente en los hogares.

A pesar de la suba, el informe destaca que los niveles de mora en Argentina siguen por debajo de los registrados en Brasil, donde, si bien hubo una mejora, los indicadores continúan siendo más elevados. En ese país, la morosidad bajó del 15,9% al 11% en el mismo período.

Uno de los factores que explica este comportamiento es la desaceleración en el crecimiento de la cartera de créditos, observada en mayo de 2025. Según JP Morgan, cuando el volumen de préstamos crece a menor ritmo, los incumplimientos tienden a representar una mayor proporción del total.

En términos de alcance, Argentina representa el 12% del total de créditos de Mercado Libre, con un volumen cercano a los u$s1.100 millones, muy por debajo de Brasil (u$s7.900 millones) y México (u$s3.600 millones). Sin embargo, el uso de estas herramientas es significativo: en el país hay 6,3 millones de usuarios activos de crédito, con un total de 21 millones de préstamos otorgados.

Esto implica que, en promedio, cada cliente tiene más de tres préstamos activos, un número que también creció respecto a fines de 2024. Dentro de ese universo, unos 205.000 créditos corresponden a pymes, lo que muestra una expansión importante en el financiamiento a pequeños negocios.

El informe también señala que durante el último trimestre de 2025 aumentaron fuertemente las tasas de interés en Argentina, a diferencia de lo ocurrido en otros mercados de la región como Brasil y México. Este factor puede haber influido en el incremento de la morosidad, al encarecer el costo del financiamiento.

En términos prácticos, el aumento de la mora refleja una mayor dificultad de los usuarios para sostener sus pagos, en un contexto económico exigente. Al mismo tiempo, plantea desafíos para las plataformas digitales de crédito, que deberán equilibrar el crecimiento del negocio con el control del riesgo.