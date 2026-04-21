Apartaron al juez que debía resolver el pedido de detención contra Tapia

La Cámara Federal de Tucumán dispuso el apartamiento del juez que debía intervenir en la causa donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita.

La medida alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien tenía a su cargo el expediente y debía resolver el planteo formulado por el fiscal federal Pedro Simón, que solicitó las detenciones de ambos dirigentes.

La decisión se tomó en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez. En ese sentido, trascendió que la sospecha giraba en torno a un supuesto vínculo comercial entre el magistrado —o su entorno familiar— y Toviggino, relacionado con la venta de una propiedad que habría sido escriturada por un valor inferior al real.

De acuerdo a versiones surgidas en el ámbito judicial, la operación habría involucrado a familiares de ambas partes, lo que derivó en el planteo de recusación. Incluso, fuentes cercanas al caso señalaron que la aceptación del apartamiento ya estaba definida y que su formalización sería inminente en los registros oficiales.

La causa investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados a la AFA, con foco en una red de bienes y sociedades que estarían relacionadas con Toviggino y su entorno.

En ese contexto, el fiscal había pedido la detención de Tapia y del tesorero al considerar que podrían entorpecer la investigación o eludir a la Justicia, aunque ese planteo aún no fue resuelto.

El expediente, además, se encuentra atravesado por un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, lo que ha demorado avances y definiciones.

Con el apartamiento de Argibay, el caso suma un nuevo capítulo y queda pendiente la designación de un juez que continúe con la causa y defina sobre los pedidos de detención.