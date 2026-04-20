Alertan por posibles despidos masivos en el INTI que afectaría a 700 trabajadores

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa un escenario de fuerte tensión interna tras la confirmación de un posible recorte de personal que podría implicar la desvinculación de más de 700 trabajadores, en el marco de una reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.

La situación fue planteada durante una reunión realizada este mediodía entre el Consejo Directivo del organismo y funcionarios de primera línea, donde se abordaron los lineamientos solicitados desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger.

Según trascendió a partir de un comunicado interno, el número de despidos podría incluso superar esa cifra. “La cantidad de bajas que se solicita es muy superior a los 700 casos que trascendieron públicamente, e incluso ese número podría representar solo una parte de lo exigido”, indicaron.

En este contexto, el presidente del INTI, Miguel Romero, expresó su rechazo a la medida y dejó en claro que no acompañará ese tipo de decisiones. “Si esos despidos se concretan, no serán bajo mi gestión. Ni yo ni mis funcionarios los vamos a firmar”, sostuvo, y agregó que el acuerdo original contemplaba una reducción de servicios, pero no la eliminación de puestos de trabajo.

Frente a este escenario, trabajadores y delegados del organismo convocaron a una jornada de protesta para el martes 21 a partir de las 10. La actividad incluirá una conferencia de prensa en la sede del instituto, donde manifestarán su rechazo a las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

Desde el sector gremial advirtieron que el posible ajuste no solo afectará al personal del INTI, sino también al funcionamiento del organismo y a los servicios que presta en distintos ámbitos productivos.