“El músculo municipal debe funcionar con planificación, orden y transparencia”

Por Santotomealdía

La concejal Giselle Miravete presentó una serie de pedidos de informe en el Concejo Municipal para que el Ejecutivo brinde detalles sobre el funcionamiento de los obradores de la ciudad, con el objetivo de conocer en qué condiciones se prestan los servicios públicos y mejorar los mecanismos de control.

Según explicó, en diálogo con Nova al Día, la iniciativa apunta a obtener información precisa sobre lo que definió como el “músculo municipal”, es decir, el conjunto de recursos, maquinaria, personal y planificación con los que cuenta el municipio para responder a las demandas de los vecinos.

Durante la entrevista concedida al programa que se emite por FM Nova 97.5, la edil de La Libertad Avanza señaló que uno de los principales puntos es conocer quiénes están a cargo de cada uno de los obradores, ya que, a más de dos años de gestión, aún no se difundieron los nombres de todos los responsables. Además, planteó la necesidad de establecer canales de contacto directos para agilizar la atención de reclamos.

Los pedidos también incluyen detalles sobre la organización territorial de los obradores —qué sectores de la ciudad atiende cada uno—, la cantidad de vehículos disponibles y el estado en que se encuentran. “Hay muchas máquinas y camiones que están fuera de servicio, por eso queremos saber cómo se realizan las reparaciones, si con personal propio o mediante terceros”, indicó.

Otro de los ejes centrales es la situación del personal. En ese marco, se solicitó información sobre la composición de las plantas —si son trabajadores permanentes o contratados— y si reciben capacitaciones para el uso de maquinaria y la ejecución de tareas específicas.

“Es fundamental que el personal esté capacitado. No se puede asignar el manejo de equipos sin el conocimiento necesario”, advirtió Miravete, y mencionó que en algunos casos vecinos debieron intervenir al detectar trabajos mal realizados.

En cuanto a la infraestructura, también se pidieron precisiones sobre el estado edilicio de los obradores y posibles trabajos de mantenimiento. Puntualmente, la concejal hizo referencia al obrador número dos, donde —según denuncias vecinales— se estarían acumulando residuos.

“Se ha generado una acumulación importante de basura que incluso sobrepasa el predio. Queremos saber por qué ocurre esto, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con un sistema de disposición final”, señaló. Respecto al obrador número tres, el pedido apunta a conocer cuál es su función actual y qué tipo de obras se están desarrollando en el lugar.

Miravete remarcó que el objetivo de estos pedidos es fortalecer el rol de control del Concejo y contar con herramientas para proponer mejoras en la prestación de los servicios. “Necesitamos información concreta para poder evaluar la situación y trabajar en soluciones para la ciudad”, afirmó.

Por último, advirtió sobre la falta de respuestas a pedidos de informe anteriores y no descartó avanzar con otras herramientas institucionales en caso de persistir esa situación. “Si no hay respuestas, se puede recurrir a instancias como la interpelación, que obliga al Ejecutivo a brindar explicaciones en un plazo determinado”, concluyó.