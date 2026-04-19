Boca se quedó con el Superclásico: venció 1-0 a River con gol de Paredes

Boca se impuso por 1-0 ante River en el estadio Monumental y se quedó con una nueva edición del Superclásico, en un partido marcado por la intensidad y las polémicas.

El equipo xeneize logró un triunfo clave con un gol de penal de Leandro Paredes, resultado que le permitió extender a 13 su racha de partidos sin derrotas y además cortar el invicto del conjunto local, que llevaba nueve encuentros sin caídas.

El inicio del partido fue favorable a River, que presionó alto y generó incomodidad en la salida de Boca, obligándolo a cometer infracciones cerca de su área. Sin embargo, con el correr de los minutos, el desarrollo se emparejó.

A los 18 minutos, el Millonario sufrió un contratiempo con la salida de Sebastián Driussi por lesión, lo que obligó a modificar el esquema ofensivo.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba sin goles, Boca encontró la diferencia. Tras una jugada en la que Miguel Merentiel quedó mano a mano, su remate impactó en el brazo de un defensor y el árbitro, a instancias del VAR, sancionó penal.

Paredes se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-0, que terminaría siendo definitivo.

En el complemento, River intentó avanzar y acorralar a su rival, pero se encontró con una defensa firme. Boca, por su parte, tuvo chances de ampliar la ventaja de contraataque, aunque sin precisión en la definición.

Con el correr de los minutos, el equipo local intensificó la presión, pero no logró generar situaciones claras para alcanzar el empate. Incluso, sobre el final, reclamó un penal que no fue sancionado.

El partido también dejó la salida de Paredes por una molestia muscular y algunos cruces intensos entre jugadores, reflejo de la tensión propia de un Superclásico.

De esta manera, Boca se llevó un triunfo importante como visitante y consolida su buen momento, mientras que River dejó pasar una oportunidad en su casa y perdió su invicto.