Tragedia en el Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia

Un trágico accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador y la suspensión total de la competencia.

El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, cuando un vehículo de competición se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en un sector donde se encontraba el público.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas. Una de ellas, un joven de 25 años oriundo de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

Además, una mujer presentó fractura de tobillo, mientras que otra persona sufrió lesiones menores, según informaron fuentes de la organización. Los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos.

Tras el episodio, se activaron los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales que se encontraban en el lugar. Posteriormente, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se encuentra brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El hecho vuelve a poner en debate las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, especialmente en lo que respecta a la cercanía del público a los tramos, uno de los factores de mayor riesgo en el rally.