Milei se reunió con Netanyahu y anunció vuelos directos y acuerdos estratégicos

El presidente Javier Milei encabezó una conferencia conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, donde anunció avances en materia de conectividad y cooperación tecnológica, además de presentar una iniciativa política de alcance regional.

Durante su exposición, el mandatario confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa una “unión moral, espiritual y política” entre ambos países.

En el plano tecnológico, Milei anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial, que contempla el desarrollo conjunto de modelos, la formación de especialistas y su aplicación en distintos sectores productivos. En ese sentido, sostuvo que “las naciones que creen en la libertad deben liderar el cambio” y planteó la posibilidad de que Argentina se convierta en un “hub de inteligencia artificial” a nivel global.

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la presentación de los denominados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el espíritu de los Acuerdos de Abraham. Según explicó el Presidente, el objetivo es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

En su discurso, Milei también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos en Medio Oriente, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en la región. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo.

Finalmente, el mandatario reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”.

La visita se da en un escenario de alta tensión en Medio Oriente y refuerza el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel, uno de los ejes centrales de la política exterior del actual gobierno.