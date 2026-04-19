Milei llegó a Israel y comenzó una gira con fuerte agenda política y diplomática

El presidente Javier Milei llegó este domingo a Israel, donde inició una intensa gira oficial que se extenderá hasta el 22 de abril y que incluye reuniones con las principales autoridades del país, además de actividades institucionales y políticas.

En su primera actividad, el mandatario visitó el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más emblemáticos de Jerusalén. Más tarde, tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el marco de una agenda centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral.

Durante la jornada también se desarrollarán encuentros entre funcionarios de ambos países. El ministro de Relaciones Exteriores mantendrá una reunión con su par israelí, Gideon Sa’ar, y luego se avanzará en la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas, además de una reunión ampliada entre las delegaciones.

La agenda incluye además el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al, en lo que representa un paso en la conectividad entre ambos países, y la participación en la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel, que será pregrabada en el Monte Herzl.

El lunes, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará un discurso. Ese mismo día se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog, y visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por una academia de estudios talmúdicos.

En tanto, el martes participará de un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y formará parte de la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel, que incluirá el tradicional encendido de antorchas.

Según trascendió, el Gobierno nacional buscará aprovechar la visita para avanzar en temas clave como la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el impulso al juicio en ausencia en causas vinculadas a atentados y el proyecto de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

La gira concluirá el miércoles 22 de abril, cuando el Presidente regrese a la Argentina tras una visita que apunta a profundizar el vínculo político, diplomático y estratégico con Israel.