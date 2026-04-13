Con duras críticas, FESTRAM ratificó su rechazo a la Ley de Municipios

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) ratificó su rechazo total a la Ley Orgánica de Municipios recientemente sancionada por la Legislatura provincial. Así lo expresó María Belén Gutiérrez en diálogo con el programa Nova al Día, donde cuestionó tanto el contenido de la norma como el proceso que derivó en su aprobación.

La dirigente sostuvo que desde el gremio “rechazamos la ley de punta a punta” y aseguró que, entre los distintos proyectos presentados, el finalmente aprobado es “el más pobre de todos”, al considerar que otras iniciativas eran más integrales y abarcativas para abordar la realidad de los gobiernos locales.

Alertas por posibles impactos laborales

Uno de los principales ejes de preocupación para FESTRAM está vinculado a los derechos de los trabajadores municipales. En ese sentido, Gutiérrez advirtió sobre “artículos con cierta ambigüedad” que podrían habilitar interpretaciones perjudiciales.

En particular, señaló el artículo 39 inciso E, que refiere a las atribuciones de los concejos deliberantes. Según explicó, la redacción permite que se tomen como referencia distintos marcos normativos para regular cuestiones como el ingreso, la estabilidad y la carrera administrativa.

“Nosotros tenemos nuestra ley, pero al hablar de legislación provincial en la materia se abre la puerta a otras interpretaciones, dependiendo del poder político de turno”, planteó, y agregó que esa ambigüedad “puede vulnerar derechos de los trabajadores municipales”.

Además, remarcó que el gremio presentó propuestas de modificación para varios artículos, pero no fueron incorporadas en el texto final.

Cuestionamientos al proceso de debate

Gutiérrez también fue crítica del proceso de discusión previo a la sanción de la ley. Si bien reconoció que existieron instancias de participación, sostuvo que “las decisiones ya estaban tomadas”.

En esa línea, afirmó que las propuestas de distintos sectores, incluido el gremio, no tuvieron impacto real en la redacción final, y que incluso modificaciones menores —como cambios de terminología— fueron desestimadas.

Financiamiento y dependencia de los municipios

Otro de los puntos centrales planteados por FESTRAM es la falta de definiciones sobre financiamiento, un aspecto que consideran clave para el funcionamiento de municipios y comunas.

Gutiérrez advirtió que el contexto actual, con caída de la coparticipación y recesión económica, agrava la situación de las administraciones locales, que deben sostener servicios y salarios con menos recursos.

“Los municipios tienen cada vez más dependencia del Ejecutivo provincial”, señaló, y cuestionó que esto pueda derivar en condicionamientos políticos a la hora de gestionar fondos y obras.

En ese marco, también puso el foco en la necesidad de una futura reforma tributaria que mejore los porcentajes de coparticipación, aunque se mostró escéptica sobre cambios significativos en ese sentido.

Un llamado a los intendentes

Finalmente, desde FESTRAM plantearon la necesidad de una mayor participación de los gobiernos locales en este tipo de debates. Gutiérrez expresó su preocupación por el “silencio” de intendentes y dirigentes políticos frente a una ley que —según remarcó— regirá durante décadas.

“Es una ley que nos va a marcar de acá en adelante, y hay muy pocas voces que se hayan expresado”, afirmó, al tiempo que insistió en la importancia de que los distintos actores institucionales se involucren en la discusión.

De este modo, el gremio volvió a fijar una postura crítica y de rechazo frente a la nueva normativa, poniendo el acento en sus posibles consecuencias tanto para los trabajadores como para el funcionamiento de los municipios en toda la provincia.