Estaba escondido entre vehículos, no supo justificarse y fue trasladado a la Comisaría

En el marco de un patrullaje preventivo, personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad – Sección Motorizada demoró a un hombre de 27 años en la intersección de Ruta 19 y Crespo, durante la tarde del martes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 16:10, cuando los efectivos observaron a un individuo en actitud sospechosa, oculto entre vehículos estacionados. Al ser identificado, el sujeto respondió de manera evasiva y no pudo justificar su presencia en el lugar ni los elementos que portaba.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su traslado en calidad de demorado, en el marco del Artículo 10 Bis, con intervención de las instancias legales correspondientes. Previamente, se dispuso la realización del examen médico legal.

Según consta en el acta policial, la intervención se realizó en el contexto de tareas de prevención y control en la vía pública, y no se registraron personas lesionadas, considerándose a la sociedad como víctima potencial del hecho.