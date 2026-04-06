Atención Colón: cambia de día el partido ante Racing de Córdoba y se jugará el domingo

El partido que deberán disputar Colón de Santa Fe y Racing de Córdoba por una nueva fecha de la Primera Nacional sufrió una modificación en su programación y finalmente se jugará el domingo 12 de abril a las 19, en lugar del sábado como estaba previsto originalmente.

El cambio de día fue solicitado por los organismos de seguridad provinciales, que evaluaron la imposibilidad de llevar adelante dos eventos de gran convocatoria en simultáneo. Es que ese mismo sábado estaba programado un recital de Tan Biónica en el estadio de Unión de Santa Fe, lo que generaba complicaciones en la organización de los operativos.

La decisión no solo responde a la disponibilidad de efectivos policiales, sino también a la logística vinculada a otros servicios esenciales, como el despliegue de bomberos, que también se verían exigidos ante la coincidencia de ambos espectáculos en horarios cercanos.

De esta manera, el encuentro se reprogramó para el domingo, evitando superposiciones y garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo de ambos eventos.