Comienzan la Libertadores y la Sudamericana: los equipos argentinos inician su ilusión internacional

Las Copas internacionales vuelven a escena y esta semana comenzarán las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con presencia de varios equipos argentinos en la jornada inaugural.

El puntapié inicial será este martes 7 de abril, con actividad tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. Por el máximo certamen continental, Boca Juniors volverá a disputar esta instancia luego de dos años y debutará como visitante frente a Universidad Católica desde las 21:30.

Además, será una jornada histórica para Independiente Rivadavia, que hará su estreno absoluto en la Libertadores. El conjunto mendocino, que logró la clasificación tras consagrarse en la Copa Argentina, recibirá a Bolívar a partir de las 19:00.

En paralelo, la Sudamericana también tendrá protagonismo argentino. Racing Club iniciará su camino como visitante frente a Independiente Petrolero desde las 19:00, en un encuentro que se disputará en la altura de Bolivia.

Por su parte, Barracas Central tendrá su debut internacional cuando reciba a Vasco da Gama en el estadio de Banfield, también desde las 19:00. En tanto, Tigre cerrará la participación nacional de la jornada cuando visite a Alianza Atlético a partir de las 23:00.

Como ocurre cada año, el inicio de las competencias continentales renueva las expectativas de los clubes argentinos, que buscarán ser protagonistas tanto en la Libertadores como en la Sudamericana desde la primera fecha de la fase de grupos.